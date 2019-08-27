熱錢湧進泰國，謝金河：泰銖強過新台幣 史上罕見。

美中貿易戰火持續延燒，亞洲股匯市都出現劇烈變化，市場聚焦在離岸人民幣匯價再創 11 年新低，韓元也是災情慘重，不過財信傳媒董事長謝金河則指出，泰銖強過新台幣的時代，史上罕見。

謝金河指出，昨 (26) 日美元兌泰銖一度升破 30 元關卡，盤中一度創下 29.73 的新高價，收在 30.61，強過新台幣匯價 31.45，這是幾十年來的罕見現象。美元兌泰銖在 1997 年亞洲金融風暴 22.5 急跌至 56.5，這些年大多數的區間在 33 到 35 之間。

過往新台幣一向比泰銖值錢，如果兌換 1 萬泰銖只要 9000 元台幣左右，但近期泰銖強勢升值，根據台銀今 (27) 日牌告匯價顯示，泰銖兌台幣現賣價已來到 1.092 元，即是想兌換 1 萬泰銖，須拿出 10920 元台幣，讓許多經常前往泰國旅遊或批貨的民眾荷包失血。

謝金河表示，投資一定要在匯率升值的國家，這是按照正常的經濟理論，一個國家資金淨流入大於流出，經濟基本面好，匯率易升值；反之，經濟下行，匯價容易貶值。

謝金河表示，泰銖升值可以看到這一波南向的熱錢，可能有不少轉向泰國，加上泰國政府用力招商，這些年日商在泰國布局深廣，泰國基本面出現正向發展的新局面，泰銖升值也意味了泰國進入新的時代。

另外，謝金河也示警，過去人民幣的貶值都是離岸人民幣 (CNH) 牽動在岸人民幣匯價 (CNY)，但這回是 CNY 主導，顯示這是官方引導的匯率貶值。昨天 CNY 來到 7.1519，再創新低紀錄，下一個要留心的是，如果人民幣出現失控性貶值，那就滋事體大。

中國外匯管理局今日大幅調貶人民幣中間價 240 基點，報 1 美元兌 7.081 人民幣，逼近 7.1 關卡，創下逾 11 年新低，市場預期調貶 485 基點。