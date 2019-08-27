〈格芯吿台積侵權〉蘋果、聯發科、華碩等20家企業同列被告 恐影響電子終端產品出貨

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，周一向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 侵害其 16 項晶片專利技術，並要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令，且包括蘋果、Google、華碩、高通、輝達等台積電客戶，同樣遭列被告，恐影響眾多電子產品出貨。

格芯周一向 ITC 及美國、德國聯邦法院提起民事訴訟，認定台積電侵犯其 16 項晶片技術，其中包含 7 奈米、10 奈米、12 奈米、16 奈米及 28 奈米等製程技術。

除台積電外，遭列報告的包括晶片設計廠蘋果、博通、聯發科 (2454-TW)、輝達、高通、賽靈思，半導體零件通路商 Avnet/EBV、Digi-key、貿澤電子 (Mouser)，及消費性電子產品廠 Arista、華碩 (2357-TW)、BLU、思科、Google、海信集團 (HiSense)、聯想集團、摩托羅拉、TCL、OnePlus 等，共 20 家企業遭列被告。一旦美國貿易當局發布禁令，將影響包括蘋果 iPhone、AirPods 等眾多電子產品出貨。

據彭博資訊指出，格芯提告的法院中，德國聯邦法院很有效率，且常在訴訟結束前，就已針對產品提出進口禁令；美國德拉瓦州與德州聯邦法院，雖然訴訟費時較長，但格芯因此取得鉅額損失賠償的可能性相當高。至於 ITC，針對貿易相關訴訟案件的調查，通常在 15 至 18 個月內就會結束。