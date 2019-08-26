〈格芯吿台積侵權〉控告侵犯7奈米在內等16項專利技術 要求美政府發布進口禁令

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，周一向美國國際貿易委員會 (ITC)，及美國、德國聯邦法院提起民事訴訟，控告晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 侵害其 16 項晶片專利技術，當中甚至包括台積電已量產的 7 奈米製程技術，並要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令，且擬以違法使用格芯專利技術為由，向台積電求償鉅額損失。

格芯工程與技術業務資深副總裁 Gregg Bartlett 表示，格芯近十年來投入龐大資源於歐美半導體產業，分別斥資逾 150 億美元、逾 60 億美元，在美國、歐洲建置半導體製造設備，且過去幾年來，也投入數十億美元，致力於國內半導體產業相關研究與發展。

不過，Gregg Bartlet 指出，台積電卻非法從格芯投資中受益，此次提起訴訟對制止台灣半導體產業非法使用格芯重要資產，及保護美國與歐洲製造生產基地至關重要。

格芯在訴狀中也羅列台積電現有客戶，包括蘋果、高通、博通、賽靈思、輝達、思科、Google 與聯想等。一旦美國貿易當局發布禁令，將影響包括蘋果 iPhone、AirPods、Apple TV 與 iPad 在內等眾多電子終端產品出貨。

格芯近幾年來，始終努力追趕台積電的腳步，但去年宣布無限期暫緩發展 7 奈米製程技術，將更專注於成熟製程。然而，格芯控告台積電侵權的專利共有 16 項，當中涵蓋許多半導體基礎製程技術，也有些艱深但重要的美國、歐洲專利，甚至還包括台積電已量產的 7 奈米先進製程技術。