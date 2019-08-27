【保德信投信】市場不確定性高 多元資產提升防禦力

近期市場不確定性增加影響美債殖利率走低，美國 2 年期公債殖利率升至 10 年期美國公債殖利率之上，形成殖利率曲線倒掛，加劇市場避險情緒，引起風險性資產下跌。美元指數則維持高檔、VIX 指數及金價續揚，資金轉往避險資產，美國 30 年期公債殖利率更跌至歷史新低。保德信投信認為，多年以來全球主要央行量化寬鬆壓低長天期債券利率，短天期債券又受到先錢升息舉措支撐，故公債利率環境已產生變化。

保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠認為，除利率環境改變外，經濟動能不如以往，以過去歷史經驗來看，當殖利率出現倒掛期間，美國消費就業市場往往疲弱，然而當前兩者仍保持穩健動能。再則，若以過去經驗來看，殖利率倒掛和實際發生經濟衰退，平均期間為 20 個月 (如下表)。因此，近期市場修正反而提供低點進場良機。(資料來源： Bloomberg，申萬宏源研究，保德信投信整理，2019/8。)

歐陽渭棠指出，經歷上半年的多頭行情後，隨著中美貿易談判、香港反送中事件演進，市場不確定性升溫，資金因而選擇自風險性資產先行獲利了結、轉往安全性資產，屬於合理現象。但，歐陽渭棠認為美債殖利率倒掛，導致風險性資產下挫，主要係受到政治事件主導成分較大，並非經濟衰退所致。

歐陽渭棠預期，隨著中美將於 9 月重啟對話、川普也遞延關稅至 12 月，未來進展有望出現曙光，這也將會減緩市場衝擊。歐陽渭棠建議，一旦政治不確定性能有效緩解，市場將回歸基本面。以美國經濟數據及第二季企業獲利多優於預期來看，美國仍具相對優勢，聯準會降息舉措經濟可望重拾成長動內。儘管短期數據還不見全面好轉，但明年正面的成長展望將可提振市場情緒，推升風險性資產反彈動能。歐陽渭棠認為，短線修正提供進場機會，惟在市場波動及不確定性情況下，建議採多元資產方式、透過靈活配置掌握跟漲抗跌機會。

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