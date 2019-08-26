【安聯投信】貿易戰風雲起 短高收抗波動

美中貿易衝突延燒，市場避險情緒升溫，資金持續由股市流入債市避險；從資金流向的角度觀察，風險性債券如高收益債、新興市場債上周資金呈現淨流出，而投資級債受惠於其避險性，加上較公債更勝一籌的息收表現，上周擴大吸金，以淨流入 42.4 億美元居冠。

安聯投信指出，隨著中國上周宣布對美國輸往中國價值 750 億美元的產品加徵最高 10% 的關稅，美國總統川普除了宣布提高已生效的關稅稅率，也將於 9 月 1 日針對開徵價值 3000 億美元商品的關稅稅率由 10% 提高至 15%，貿易戰情勢升溫，市場先前因華為禁令寬限期延長而放鬆的情緒也再度緊張，常被視為市場避險情緒指標的美國 10 年期公債殖利率上周收盤時也下探至 1.53% 的低點，與 2 年期公債殖利率幾乎持平。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，繼前一周對市場帶來震撼的美國殖利率曲線倒掛後，上周此一現象再次閃現，雖然而後因 10 年期公債殖利率小幅回升而解除，卻顯示長年期公債殖利率持續位於相對低檔，而此現象雖未必意味全球短期內將步入經濟衰退，但的確壓縮了投資人在公債當中獲得較佳息收的空間。

盤點不同債市，以公債為主的避險性債券雖因具有較低的波動，常為市場震盪時期的資金避風港選擇之一，但若要獲得較高息收機會，往往為較長年期（10 年以上）之公債，且需承受在存續期內可能發生利率變動所帶來之風險；對此，謝佳伶指出，若經過良好的篩選與風險控管，高收益債不但與公債相較有明顯較佳的殖利率，更可藉由降低存續期至 2 年左右，以及鎖定由財務體質良好、屬於低景氣循環產業的美國企業所發行之高品質債券等策略，降低利率與波動風險，讓投資人可在控制波動的前提下，爭取優質收益。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平指出，聯準會（Fed）7 月底的降息雖然對市場帶來了一定的激勵，然而由於貿易戰遲遲未解，對於總體經濟帶來的實質影響可能將逐漸浮現，全球各地央行也紛紛跟進採取寬鬆的貨幣政策，期望支撐逐漸放緩的經濟表現。

觀察全球各主要經濟體的 GDP，已開發國家除美國在 2020 年 GDP 的預測仍可保持 1.8% 外，歐元區與日本皆已下探至 1.3% 與 04.%，相較之下，雖同受貿易戰波及，亞洲不含日本以及中國在 2020 年的預測仍保有 5.5% 與 6% 的表現，成長率仍高於全球與已開發市場平均。

陳宜平認為，由於市場對於 Fed 於今年 9 月再度降息預期仍高達 9 成，利率變動對資產可能帶來的衝擊不宜輕忽，觀察過去 Fed 於 1998 年、2001 年以及 2007 年三次降息期間，亞洲高收益債除了在降息後 1、3 個月後皆仍保持正報酬，在降息 6 個月後平均報酬更平均高達 11.69%，遠高於全球高收益債的平均 1.04%，顯示在接下來全球陸續吹起降息寬鬆風的狀況下，亞洲高收益債仍是投資人在全球資產配置中的優選之一。

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