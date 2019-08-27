【滙豐中華投信】MSCI提高中國A股納入因子至關重要

滙豐中華投信投資長張靜宜指出，MSCI 決定提高中國 A 股在基準指數中的權重，將有助於中國開放市場吸引更多海外投資。8 月份 A 股納入因子提升至 15%，11 月份將再度提升至 20%，或將吸引追蹤 MSCI 全球指數的投資者帶入 200 億美元以上的資金。

雖然本次權重的增幅屬於溫和範圍，但將繼續鼓勵外國投資者提升對這個全球第二大股票市場的投資。外資的持比增加也有助於改善 A 股架構，並鼓勵 A 股上市公司將其資訊揭露、透明度以及治理標準與國際企業看齊。

隨著 A 股在 MSCI 指數權重的增加，加之結構改變、市場改革以及政策支持均吸引更多的資金流入中國市場。正如大部分的經濟成長指標趨穩所顯示，中國政府多方考量後所實施的目標性刺激措施已成功地在某種程度上穩定經濟，而中國政府過去持續且有紀律地實施目標性刺激措施也增加了市場信心。

投資機遇

滙豐中華投信投資長張靜宜認為，與中國的經濟成長預測相似，最近幾個季度中國企業的盈利預期有所下調，然而從估值上來看，中國境內與境外股票的估值依然具有吸引力。投資策略上，滙豐中華投信看好非必需消費品行業以及必需消費品行業。特別是當前中國家庭收入成長，為消費高端化的趨勢提供了基礎，必需消費品龍頭企業的獲利能力都因此提升。而增值稅削減措施以及近期通貨膨脹率的上升，也預示著必需消費品行業的表現將會出現好轉。

滙豐中華投信也看好教育和醫療保健行業，因為這些產業相對地較不易受到宏觀逆風的影響。滙豐中華投信特別青睞具有強大研發能力和創新藥物的醫療保健品牌，因為私人和公共醫療服務的需求都在持續增加。

穩紮穩打

滙豐中華投信投資長張靜宜強調，雖然 MSCI 尚未公布全面納入中國 A 股的確切時間表，但參考早前的案例約需耗時六、七年，預計這次過程也需要數年才能完成。但是中國政府的漸進式改革如調整結算週期以及容許買賣對沖產品和衍生工具，或將有助於大幅縮短所需時間。

儘管在可預見的未來裡，海外投資者仍需要利用現有的跨境渠道，但中國在開放股票市場方面已邁出重大步伐，滙豐中華投信預計未來的發展方向不會改變。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

註：文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，滙豐不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料僅供參考，請勿將其視為投資任何有價證券或其他金融產品之建議或要約，滙豐中華投信已盡力尋求可靠之資料來源以提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之正確及完整性，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，滙豐中華投信及其董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。

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