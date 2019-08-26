川普要求撤離中國 美企陷難題

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年8月26號21點30分

中美貿易戰不斷升級，中美兩國在日前相互加徵更高的關稅，川普更直接要求美國企業撤離中國。然而，據外媒報導，若美企真的離開目前中國這個穩定的供應鏈和市場，恐讓工商界更加得不知所措。

日前，中國宣布對美國商品加徵關稅，川普隨後便宣布對中國商品也提高關稅稅率，貿易戰再度升級，此外，川普更要求美國企業撤離中國。川普在先前表示：「我下令我們美國的企業們立即開始找尋中國以外的生產基地，將公司遷回國內，在美製造產品。」

對此，讓美國工商界領導人擔心，貿易關係的變化已經超出了他們的適應力。商業團體全國對外貿易理事會會長 Rufus Yerxa 表示：「這一切讓工商界頗不知所措。他們對於事態演變成如此糟糕的程度感到震驚。」

美國工商界擔憂，若中美關係在未來獲得改善，已經將生產基地移出中國的企業很可能會發現，與沒有轉出中國的公司來比，將處於劣勢。

貿易戰開始以來，已經以不少美國企業陸續撤離中國，不同的產業也面臨著不同困難。製造業已逐步往東南亞、印度等國轉移，以獲取更低廉的勞工市場。

然而，電子業似乎難以與中國切割，原因在於中國主導著大量的零件生產。即便轉往鄰近的越南也將面臨挑戰，因該國仍未建立完善的電子產品供應鏈。

外媒認為，川普期望將製造業的工作收回美國，但似乎成功的機率不大。原因在於美國在低失業率的環境下很難找到工人，耐受力也相對中國工人還低。此外，美國也比不過中國小型零組件的製造能力。

中國外交部發言人耿爽則在今日表示，中國深度融入全球市場，倘若美企業真的撤離中國，「自然也有別的人來填不空缺的位子」，受損依然還是美國。