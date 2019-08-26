美聯準會分行總裁：貿易戰升級帶來下行風險

美中貿易戰再度升級，克利夫蘭聯儲銀行總裁 Loretta Mester 認為，貿易戰的不確定性持續增加，將為經濟帶來「巨大的下行風險」，在美聯準會下此政策會議前，她將密切關注企業和消費者的情況。

美中貿易戰在週五急速升溫，兩國相互加徵關稅，美總統川普更是揚言將援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 下令美國企業撤出中國。

Mester 表示，原先預估美國經濟將以 2% 的年增率成長，然而貿易戰和其他的政策舉措是否會對美國經濟帶來衝擊仍有待觀察。

「貿易戰升級的情況越嚴重，經濟成長疲弱的狀況越可能會出現。目前存在很多的不確定性，特別是在貿易方面。」Mester 認為，對於企業或消費者來說，自然傾向於先暫停貿易來觀望。「我認為這是一個很大的下行風險。」

針對降息的部分，Mester 表示，她對此持開放的態度，將專注於經濟和金融市場的研究，包括密切關注各企業所說和所做的事情。「我們將收集更多數據，並將持續關注經濟情況。」，此外她也補充表示，她將關注企業信心的下降是否將轉化為實際行動並帶來經濟放緩。

「如果你曾經依賴數據來判斷，那麼你現在就是過於依賴數據了。對於那些還未對經濟前造成實質性影響的事件做出反應是一件壞事。」另一方面，她也表示，如果經濟前景發生變化，從原先的 2% 成長率下降到更低，那就很有可能下調政策利率。」