美中貿易戰升級威脅全球經濟 也影響川普連任之路

中國和美國週五 (23 日) 先後宣布提高加徵於對方商品的關稅，代表了一場貿易戰的最新爆發，這場戰爭已經破壞了全球經濟，並可能影響到川普總統的連任之路。

週五稍早時，中國宣布將對包括大豆、石油和飛機在內的 5000 多種美國產品的現有關稅提高 5% 至 10%。美製汽車 25% 的關稅也將重新恢復。中國商務部估計這些產品的價值總計約 750 億美元。

川普在金融市場收盤後做出回應，宣布他將提高目前的中國商品關稅。9 月生效的 3000 億美元中國商品的 10% 關稅將提高到 15%，而 10 月起進口的 2500 億美元中國商品的 25% 關稅將調升到 30%。

針鋒相對的關稅戰反映出全球兩大經濟體之間貿易爭端的最新升級。對金融市場衝擊很大，美股道瓊工業指數週五下午 623 點。

美國從中國進口貨物的數量比其他地區高出 4 倍半，但這回中國政府的作法一如過去，似乎專門挑選主要在支持 2016 年勝選的美國中西部各州生產的產品，而他此刻正在尋求連任。

例如，愛荷華州是最大的大豆生產地，而密西根州和俄亥俄州則是汽車製造業最集中的地區。川普在上次選舉中拿下這 3 個州，但在密西根州只是險勝。

雖然兩國繼續進行貿易談判，但川普和他的一些顧問認為，中國可能會試圖等著他的政府下台，寄望民主黨贏得 2020 年總統大選。

（圖: AFP）

就在兩個月前，川普在日本的峰會上會晤中國國家主席習近平，貿易談判似乎重回正軌。

然而，由於持續的僵局，川普在 8 月突然宣布對中國產品實施新一輪關稅，激怒了中國政府，誓言提出對等回應。造就了週五的局面。

新的美國關稅也將在未來 2 個月內生效。中國已將其報復性關稅安排在幾乎同一時間生效。

經濟學人智庫 (The Economist Intelligence Unit) 全球預測主管 Agathe Demarais) 表示，「近期中國民族主義、愛國行為的崛起，意味著中國政府不可能不對最新的美國關稅做出反應。」

單就數據來看，美國似乎對中國占有優勢。2018 年，美國向中國出口了 1200 億美元的商品，並自中國進口了 5390 億美元的產品。

然而，全球許多國家與中國經濟密切相關，美國貿易鬥爭造成的破壞已經散佈出來並傷害了其他國家。

反過來，全球經濟放緩已經損害了美國的出口商和製造商。例如，一項針對製造業主管的新調查顯示，自 2007-2009 經濟大衰退結束以來，製造業 8 月首次出現萎縮。

貿易爭端對美國經濟構成的威脅，一直被認為嚴重到足以讓聯準會 (Fed) 在 7 月調降已經很低的利率。人們普遍預計 Fed 將在 9 月再次降息。

Fed 主席鮑爾週五在 Jackson Hole 的年度研討會中指出，「貿易政策的不確定性，似乎正在影響全球經濟放緩以及美國製造業和資本支出疲軟。」

沒有人預期 Fed 會在其年度研討會中採取任何行動，這引起近年來一直抨擊 Fed 的川普不滿，推文指出，「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑爾還是習主席？」

川普還要求美國企業停止在中國投資或生產產品，包括將業務重新導回美元，「我們不需要中國，坦白地說，如果沒有它們，情況會更好。」

總統的最新關稅攻擊震驚了美國最大的商業集團。

美國商會重申其長期以來對中國「不公平貿易做法」的擔憂，但它把美中貿易關係稱為「大部分富有成效」，並敦促白宮遏制緊張局勢。

美國商會負責人 Myron Brilliant 發表聲明表示，「時間非常急迫。我們不希望看到美中關係進一步惡化。」