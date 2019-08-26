Apple Watch第5代準備問世？一文掌握所有亮點

目前市場最新消息傳出，蘋果將於 9 月釋出的 Apple Watch Series 5 可能是蘋果首個「鈦」版本的 Apple Watch，同時市場亦預期，售價可能與 Series 2、Series 3 相近，約落在 1500 美元。

以下，為投資人整理概述圍繞在 Apple Watch Series 5 智慧型手錶的預期亮點：

Apple Watch Series 5 預期具有具鈦和陶瓷材質的版本，其中可能包括陶瓷型號的兩種尺寸和鈦型號的兩種尺寸

估計是第一個鈦版本的 Apple Watch

新增睡眠追蹤功能

Apple Watch Series 5 所需的 OLED 螢幕，估採用日本顯示器

除了沿用 Apple Watch Series 4 支援，內置心電圖和不規則心律指示通知可以檢視出心房纖顫的現象 ，並經 FDA 許可的心臟健康功能外，今年則是新增了關於血糖和血壓監測的討論，然而兩者都仍可能需要 FDA 的批准

為改善 Apple Watch 的電池壽命，新型號可能會使用更高效的處理器、更大的電池或耗電量更低的螢幕來達成

最近有傳言稱蘋果最終將從 Apple Watch 中的 OLED 轉換為 microLED 技術。如此便可以實現更薄、更亮且更節能的螢幕並於最終解決電池問題，然而至少要到 2020 年才能實現。

手錶上的相機仍有待改善。蘋果最近提交了一項專利，詳細說明帶有相機的 Apple Watch，用於 FaceID 或 FaceTime，但專利並不保證產品會量產，因此即使它可能實現，也不會很快。