美股盤後 — 川普稱中國非常希望達成貿易協議 道瓊漲逾260點

週一 (26 日) 美中貿易戰從激戰回歸平靜，美國總統川普稱，兩國將重返談判桌，中國非常希望達成協議，關稅有談判空間，激勵中國營收佔比高的蘋果、迪士尼與 Nike 領漲，四大指數全面上揚。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 269.93 點，或 1.05%，收 25898.83 點。

那斯達克指數上漲 101.97 點，或 1.32%，收 7853.73 點。

標普 500 指數上漲 31.27 點，或 1.10%，收 2878.38 點。

費城半導體指數上漲 12.50 點，或 0.86%，收 1458.88 點。

標普 11 個主要板塊全面上揚，通訊服務、資訊科技與公用事業板塊漲幅最大。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 全數上揚，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.90%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.53%；臉書 (FB-US) 上漲 1.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.10%。

晶片股方面，AMD (AMD-US) 上漲 2.51%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.87%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.85%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.09%。

金融股齊揚。高盛 (GS-US) 上漲 1.76%；花旗 (C-US) 上漲 1.24%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 2.11%。

台股 ADR 以友達漲幅最大。友達 ADR (AUO-US) 大漲 2.94%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.49%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.15%。

焦點個股

週一晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries) 已正式向美國國際貿易委員會 (ITC) 狀告台積電 (TSM-US)(2330-TW) 侵犯專利權，台積電 ADR 不受影響仍微幅上揚。

晶圓代工廠格芯狀告台積電侵犯專利權。(圖片：AFP)

美伊關係解凍可能性提升，導致油價下跌，抑制能源股漲幅，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 漲逾 0.4%。

由於人民幣下跌與關稅威脅，特斯拉 (TSLA-US) 啟動中國市場的 9 月漲價計畫，其股價週一隨著美中貿易佔趨緩而上揚 1.70%。

全球最大玩具製造商孩之寶近期宣布以 40 億美元收購佩佩豬母公司 Entertainment One，中國營收佔比高的孩之寶 (HAS-US) 週一上漲 2.95% 至每股 107.20 美元。

華爾街分析

美中貿易戰在上週五急遽惡化後，週一回歸冷靜，四大指數同步走高。

Kenny's Commentary 創辦人 Peter Kenny 認為：「市場今天的定價行為傳遞一些非常重要的資訊。我們看到那指、標普和道瓊指數全面上漲，但交易量也出現了非常顯著的下降。」

Peter Kenny 研判：「這不是一次健康的反彈，而且幾乎涵蓋所有主要股數。因此，這表明美股走勢仍偏向下行。」

華爾街分析 BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 亦在一份報告中表示：「持續進行的美中貿易戰正在重新洗牌並重創全球供應鏈。在持續經濟逆風與常規季節性疲軟影響之下，市場等待政策發展，預計股市波動短期內將繼續。」

Neuberger Berman 多元資產首席投資長 Erik Knutzen：「8 月可能即將結束，但波動性似乎並未消失，隨著經濟週期持續，市場可能仍會對貿易等新聞保持敏感，許多人會透過新聞消息來推動短期投資決策。」

受到波音訂單推動，美國 7 月耐久財訂單較前月增長 2.1%，優於預期的 1.2%，扣除運輸的耐久財訂單月增率報 -0.4%，創 3 月以來最大跌幅。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Sheperdson 表示：「核心訂單尚未探底。」