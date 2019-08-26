高齡化與技術斷層 星國勞動力市場面臨困境

新加坡的勞動立市場正面臨人口高齡化和技術斷層這兩個挑戰。

根據一份調查新加坡 1990 年至 2017 年疾病負擔的報告顯示，這個東南亞國家已在 2017 年超過日本，以近 85 歲的預期平均壽命，成為人口最年長的國家 。

人口壽命延長，再加上生育率普遍低迷，增加了該國老年人的比例。最終，造成勞動力的迅速萎縮，並為經濟帶來壓力。

根據新加坡教育部長王乙康的說法，政府一直在為「過去 20 年老齡化的勞動力做準備」，並正在「改革教育體系」。

新加坡總理李顯龍上周宣布，該國退休年齡將於 2022 年從 62 歲提高到的 63 歲，最終於 2023 年提高到 65 歲，作為讓老齡人口能持續對經濟有所貢獻的措施之一。

高齡勞動者對於新技能的學習

然而人口高齡化不是新加坡面臨的唯一挑戰。 與全球其他地區一樣，技術中斷將改變勞動者的就業前景。

思科 (CSCO-US) 和牛津經濟研究所進行的一項研究顯示，新加坡的勞動力市場正面臨十年間最大的失業風險。

新加坡正試圖透過為勞動力提供新技能的學習來解決這一問題。

四年前，星國啟動了 SkillsFuture 計畫，旨在為公民提供學習技能或發展自己職業生涯的補貼計劃。 王說，該倡議的目的是試圖藉由重新培訓高齡勞動者以讓他們得以適應經濟變化。

王指出：「在未來幾年，勞動者透過更多的工作技能的累積，才能有效地在不同行業間做轉換」。

他以星展銀行 (DBS Bank) 作為例子，該公司已成功幫助許多勞動者在公司內部擔任職務。

該銀行訓練出納人員在公司負責新的數位相關工作。

星展銀行業務部門負責人譚素珊週四說：「雖然平凡的工作最終將被機器取代，但人之間的關係卻不會。」