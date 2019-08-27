川普說謊？Cramer警告：信中國代價恐更大 別質疑一個不想市場崩潰的人

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一表示，關於中國當局比川普更可信的說法，投資者應謹慎對待。

「我很震驚，比起白宮，我們更相信中共。今早一堆報導指出總統在撒謊，我不想用撒謊來形容他，我們能質疑他，但到頭來我們質疑的是一個不想要市場崩潰的人。」

Cramer 指的是川普週一在法國 G7 峰會上的發言，川普稱北京當局已準備好重新認真談判。

川普當時向媒體表示，「中國當局昨晚打電話給我們高階貿易官員，稱『我們重返談判桌吧』，所以我們將準備返回談判桌，我想他們可能要做某些事。」

但在稍後的記者會上，川普稱他不想談論有關中美通話的事，稱中美貿易官員之間的談判已經到了最高級別。

中國官媒《環球時報》總編輯卻在推特上發文，稱川普誇大其詞，否認近期內中美雙方電話會談一事。

「雙方一直在技術層面保持聯繫，沒有像川普總統臆測那樣有重大進展。中國不會屈服於美國的壓力。」

Cramer 補充，中國官員「不一定一直是公正和誠實的。」他強調大眾應該更認真看待川普，「投資者應該相信，川普要削弱中國經濟的決心。」

上週五，在中國宣布對美國新一輪關稅實施報復性關稅後，川普稱他將把 9 月 1 日和 12 月 15 日預計生效的關稅率自 10% 調升至 15%，並稱 10 月 1 日起將對現行中國進口貨品關稅自 25% 調高至 30%。