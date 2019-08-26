中國外交部回應川普新關稅 不吃威脅恐嚇這一套

美國總統川普才在週一 (26 日) 釋出「中國致電美國，表示希望兩方回到談判桌前」的消息，中國外交部就發出強勢回應，中國不吃美國威脅恐嚇這一套。

美中貿易戰上週五 (23 日) 戲劇化升級，美國總統川普宣布將中輸美商品加徵 15%、30% 不等關稅稅率。

外交部發言人耿爽週一表示，美方此舉嚴重違背美中日本 G20 川習會共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖累國際貿易和世界經濟增長。

耿爽強調：「中方對美方這種赤裸裸的貿易霸淩行徑和極限施壓做法表示堅決反對、決不接受。並警告美方，中方根本不吃威脅恫嚇這一套。」

耿爽呼籲：「我們強烈敦促美方不要誤判形勢，立即停止錯誤做法。如果美方將有關關稅措施付諸實施，中方必將繼續堅決採取措施，維護自身正當合法權益。」

美中兩國上週五 (23 日) 互祭新關稅後，美國總統川普週日在法國舉行的七大工業國集團 (G7) 峰會談及美中貿易戰，他稱絕對有權命令美企撤出中國。白宮還表示，川普後悔「沒有」將關稅稅率升得更高，引發週一美股期貨震盪。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (25 日) 已預測，中國將以人民幣貶值回應，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，他不認為中國將對川普的最新關稅進行報復。