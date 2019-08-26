【安聯投信】股票資金抽腿 多元資產追漲抗跌

聯準會（Fed）降息與中美貿易戰帶來的多空力道持續拉扯市場，然而隨著上周美國與中國宣布互祭新一輪關稅衝擊，美股各指數上周收跌；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除拉丁美洲股市呈現淨流入狀態外，各地市場股市資金多呈失血狀態，資金動能偏低。

安聯投信表示，上周美國商務部宣布對華為已到期的寬限令再次展延 90 天，原讓市場情緒略為緩解，然而在周五中國宣布對美國價值 750 億美元的商品加徵 5% 至 10% 的關稅後，美國總統川普也在同一天回擊，甚至發表希望美國企業撤出中國的相關言論，貿易戰情勢再次升級，也使得美股四大指數周五皆收黑，然因前半周漲勢提供支撐力道，單周整體跌幅皆在 1% 至 2% 左右。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，上周市場再次經歷上沖下洗的一周，之前受到美國宣布展延華為禁令寬限期激勵而回彈的股市，在周五再次受到美中互祭新一輪關稅的衝擊走低，而 Fed 於 22 日公布的 7 月政策會議紀要也指出，貿易爭端帶來的風險持續為經濟展望帶來不確定性，且難以在短時間內完全解除，顯示雖偶有正面消息帶來激勵，但在未全面和談前，全球經濟前景仍會持續受到衝擊。

謝佳伶表示，觀察過去一周美股表現，前半周雖因華為利多消息上揚，然而來自於政治面快速變化的情勢，仍為股市帶來震盪，如此陰晴不定的市場環境，也使投資難度大大增加；建議投資人應在資產中同時配置既能捕捉隨時出現的成長契機，及能提供穩定息收，緩解下檔修正的不同標的，而由包括成長股、高收益債以及可轉債構成的多元資產，便有跟漲抗跌的效果。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，資金持續向包括受惠於中國供應鏈去美化的產業，以及在展望上有長線趨勢保護的族群移動；此外，由於美中互祭新一波關稅皆發生於台股周五盤後，上周台股尚未反映相關利空。

從資金面觀察，廖哲宏表示，外資上周雖仍持續賣超，但幅度相較 8 月以來已相對收斂，並可從資金流向發現部分資金已開始明顯由金融及塑化板塊重回科技族群，電子類股重獲青睞，但仍以其中具題材性的個股為主要吸金族群。

在非電族群方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，包括汽車相關、紡織、製鞋近來沉寂已久、價位在相對低檔的內需族群可多加留意；此外，由於中國政府應將維持近來穩內需的政策方向，接下來可望持續投資基礎建設以刺激經濟，其中，水泥股有望受惠於珠港澳大灣區的建設專案，值得關注；最後，由於中國非洲豬瘟造成豬肉價格上漲的議題短時間內應難以解決，相關豬肉生產台廠若無受到衝擊，也有望受惠。

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