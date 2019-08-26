【富蘭克林投顧】2019年富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣退休收入策略暨預期調查

◆73% 自認退休金準備進度落後 RISE 策略克服不同世代退休焦慮

全方位關懷投資人財富管理，《富蘭克林坦伯頓基金集團退休收入策略暨預期調查（RISE，Retirement Income Strategies and Expectations）》已累積有八個年度的經驗及大數據，今年首度將該項調查的關注對象擴展至台灣民眾。於 7/9~7/19 進行線上訪查的結果顯示，已有將近五成的受訪者把退休列為投資理財首要目的，但也有 73% 認為退休金準備進度落後；調查也發現到，有向專家提出諮詢者，在退休準備方面的多項指標都呈現相對樂觀的趨勢。

此外，已退休的受訪者當中，七成努力維持整體開支不增加，而有 62% 認為當初應該多存一點退休金，長期提供退休理財諮詢服務的富蘭克林觀察到，台灣民眾面對退休有「三不一沒有」的現象，包括不想面對、不夠積極、不知從何開始及沒有具體計畫，建議依據自身年齡、收入、健康等現況，釐清方向與制定可行的籌措退休金策略，讓退休夢不再是紙上談兵，進而轉化「憂退」為「優退」。

◆未退休者自覺「退休準備落後」、「應多存一點」是已退休者最大缺憾

《富蘭克林坦伯頓基金集團台灣退休收入策略暨預期（RISE）調查》裡發現，民眾對退休的想法未能符合實際作為，進而導致憂慮度偏高，雖有逾半受訪者已開始準備退休金，但其中各有 73%、65% 自認退休準備落後與缺乏長期性的計畫，因此，選擇採延後退休來支應老年生活所需，並在儲備退休金的過程中備感壓力。

進一步探究民眾準備退休金時的疑慮大多數擔心虧損與市場波動，因此在偏好的退休理財工具也顯示出不願承擔風險，富蘭克林證券投顧表示，考量通膨上揚及理財效益，承受適度的風險可望贏取更好的報酬，減輕退休準備不足的擔憂。

類似的現象也反應在已退休者，只有 25% 認為退休金準備的剛好，覺得當初應該多存一點退休金的比重則高達 62%，富蘭克林證券投顧表示，長壽已成趨勢，延後退休或單純倚靠政府提供的健保、退休金等社福制度，恐會過於消極，無法對提升退休生活有所助益，加上通貨膨脹的條件，建議準備理想退休金應把握兩大原則，一是有策略，二是穩健性夠的理財工具，可調節出最佳的進度與步調。

◆與專家合作 有利於退休金準備更穩健、全面

富蘭克林觀察，長壽趨勢下，所面對的退休生活可能長達 20 年以上，也因此準備退休金亦是屬長期計畫，為了不讓準備退休金變成紙上談兵，尋求專業合作也漸漸形成風氣。調查顯示，有向基金公司、銀行或保險專員顧問等專家提出諮詢的比重將近四成，無論是在退休金準備、對政府相關退休福利的了解及退休金儲蓄的行動方面，都有較佳的表現。

富蘭克林投顧表示，進行退休規劃時，必須了解對晚年維持生活品質的重要性、衡量目標投資策略以及風險容忍度，有專業理財顧問提供諮詢服務，有助於在過程中提振信心，面臨市場波動時也較有抗壓力，同時能在不同的市場氣氛或年齡，靈活調整投資策略。

◆退休理財找好方法 數位金融管道接受度升

考量退休後所得替代率偏低的現況，鼓勵民眾提早規劃，當前理財管道與工具日益多元，找到合適自己所需更能長久執行。富蘭克林證券投顧表示，數位金融風潮興起，有 53% 在規劃退休金計畫時選擇使用線上交易，方興未艾的機器人理財（ROBO）也有 13%。

另外，善用真人諮詢、網路交易平台及閱讀市場報告等服務，都能增進退休理財時的信心及意願，建議對投資理財陌生者，可參考已投資民眾的行為模式，專家諮詢與線上工具並用，例如 AI 智能理財能因應市場變化自行動態調整，24 小時智能客服搭配專人諮詢，讓投資理財更為得心應手。

為退休加值有 RISE 策略：規律 (Regular)、堅持(Insist)、穩定(Stability)、收益(Earning) 富蘭克林證券投顧也建議，退休理財需要耐力，也更需要傾聽及了解自己，不同的世代各有方針，讓退休理財更有條理，輕鬆執行。

千禧世代守規律（Regular）：在資金尚少、卻有時間優勢時，可從小額定期定額投資做為起點，每月最低以兩千元投資兩檔基金作起，拉長戰線、積少成多，降低對退休金準備的壓力值。

X 世代要堅持（Insist）：處於職場與人生的中堅份子，工作、家庭兩頭燒，最需要的就是一份對退休夢的堅持，在資金相對充足下，定期定額投資的同時，不妨加入可領息存股的母子基金作法，為投資理財增速。

嬰兒潮世代重穩定（Stability）：即將準備退休的階段，財務狀況以追求穩定為主，而資產配置也應隨之調整，力求投組表現穩健。

超熟齡世代有收益（Earning）：此時退休金是支持生活的主要來源，利用單筆投資防禦為上、以配息收入維持健康現金流，投資配置建議以債券組合為主。

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