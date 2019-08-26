【豐銀投顧】已經不是第一次，司空見慣該冷靜



國際股市又一次因為川普在週末的發言而重挫了。事實上這是第一次嗎？這一年來我們早就遇過不知道遇到過幾次了！運氣好的人，上週五有放空今天就賺到，運氣不好的人當然就是倒大楣了。這種盤其實不用患得患失，遇到這種突發性的利空並不是你的錯，今天台股大重挫也許明天就馬上漲回來。端看有沒有突發性的利多讓指數大幅漲回，證明今天大跌只是誤會一場，否則在這之前還是要冷靜的面對。



不管是中美貿易大戰或是聯準會，事情發展都非常快速甚至難以預測，相要在這種盤勢中生存就，不是選擇和貿易戰無關的長線優質股，要不就是利用西線無戰事的盤勢中做短線股操作。上週我們剛好就獲利了結了這二種股票。一檔是 9946 三發地產，從 18 元一路放到 26 元才出清，波段獲利近 5 成，另一檔就是短進短出了 2 檔持股，分別是 2458 義隆電及 5289 宜鼎，只持股一天隔天就馬上獲利出場。另外我們 @168-937 家族成員還有另外一檔 6186 新潤，這也是和貿易大戰無關的營建股。目前波段獲利早已超過 20% 以上！因此不管貿不貿易戰、聯準會降不降息，只要認真找、邏輯正確。想要在這種盤勢中獲利並不困難！



那麼盤勢未來究竟會怎麼走？筆者還在寫這篇文章時，美國道瓊期指突然上漲，想來應該是又有什麼利多傳開了。不過技術線型破了就是破了，除非明天指數馬上又反彈個 100 點，讓所有均線再次站回，否則破線之後還是要小心。以目前的動能來看，大跌的時候動能沒有馬上縮減，那表示進場還要再一緩不急。而 5 日線與月線的負乖離才剛收斂轉發散，代表這負乖離還不夠大，也不宜進場。再來就是 VIX 指數今天又大飆漲近 20%、外資也大賣 143 億，都讓人心生畏懼，也不應該冒險。現在只要靜靜等待局勢又緩和即可。根據過去幾次經驗，根本每次急殺之後就都是買點。就算不想賭進場買會賺，至少先學著冷靜別殺低才能在這種盤勢中生存下去。祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

