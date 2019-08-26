【華冠投顧】中美貿易戰持續發威!全球股市綠油油!

◆台股重挫 - 183 點後續如何看待?

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、6168 宏齊、3707 漢磊

台股盤勢分析: 以守代攻

中美貿易戰升溫下，台北股市早盤下跌 - 84 點開出，隨後在台積電的領跌下，指數震盪走低，一度重挫 - 197 點；下半場雖然跌勢稍有縮小，終場依舊大跌 - 183 點作收，收在 10354 點，成交量 1155 億。

『10500 保衛戰』最終還是失敗作收!! 上星期『中美貿易戰』的升溫，讓全球股市再度出現重挫；雖然語論一面倒的指向川普談話。但是如果從美股技術面看… 你會發現『消息面』不過就是『技術面』的催化劑。

上星期我們說過… 本周在『消息面』明朗後，方可看出黑手的『企圖心』。而從今天的結構來看… 黑手確實『以守代攻』；這也說明為什麼上星期當指數來到 10500 點後，整體結構『強中透弱』。不過，今天在重挫 - 183 點後，接下來就是『浮額清洗』過程；預料明、後二天，空方還有一波修正，而本波的低點，就可望是年底選舉行情的『起漲點』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1736 喬山、6231 系微、5498 凱崴、6510 精測、3661 世芯 KY、3083 網龍、3479 安勤、… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、4551 智伸科、1736 喬山、6271 同欣電、5269 祥碩、3653 健策… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

