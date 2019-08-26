台股盤後─大跌183點跌破年線 但美中情勢緩和又帶來希望

美中貿易戰在雙方提高關稅衝擊下，台股今 (26) 日收盤下跌 183.54 點，或 1.74%，大盤收 10354.57 點，成交值為 1152.7 億元，證券分析師指出，台股下殺跌破年線仍見承接買盤，之後美國 Fed(聯準會) 降息仍有可以期待的資金行情，投資人可在此精挑細選個股。

台股今日早盤開低，權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 同步走低，台股指數早盤開在 10453..4 點，盤中最低點在 10340.15 點，最高即為開盤的 10453.4 點，大盤收在 10354.57 點，成交值為 1152.7 億元。

分析師黃漢成指出，雖然早盤美股盤後下跌、亞股走弱，造成台股投資人退卻，但盤後傳出美中貿易戰爭可能緩和，帶動美股盤後電子盤的指數翻紅。

黃漢成指出，美中雙方可能以重啟談判解決貿易爭端，為全球股市帶來一線光明希望，雖然台股今日收在 10354.57 點，成交值 1152.7 億元，跌破 10402 點的年線位置，但下殺過程有穩定買盤，顯示台股下檔支撐力道持續測試中。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股下殺走勢中仍見穩定買盤，之後的美國聯準會降息，仍有可期待的資金行情。