【中信投信】中美貿易戰火再起 新興亞股上周失血14.9億美元

中美兩國互相祭出報復性關稅，拉抬貿易戰溫度。美國道瓊工業指數上周五 (23) 日重挫，終場下跌 623 點。今 (26) 日早盤，亞洲主要股市瀰漫一股低氣壓，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度「嚇」跌近 200 點，終場下跌 183 點，收在 10354 點，殺破年線。根據彭博統計外資資金流向，上周僅越南小幅吸金 0.3 億美元，其他新興亞洲市場均遭外資賣出。印度股市由流入轉為流出，上周淨流出 4.2 億美元失血最甚，韓股與台股連續 4 周遭到外資賣出，上周分別淨流出 3.3 億美元與 3.7 億美元，流出幅度縮窄。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，國際金融市場動盪不安，美中貿易戰、香港反送中、日韓貿易戰均未解決，又發生美債殖利率倒掛議題，市場恐慌情緒難以消退，建議投資人暫且觀望，待情勢稍微穩定明朗後，再進行布局。

周俊宏指出，中國上周五突然宣布將對 750 億美元美國貨品加徵 5% 至 10% 關稅。美國總統川普隨即宣布，原定 9 月起向價值 3000 億美元中國貨品加徵的關稅將由 10%，調升至 15%；並自 10 月起，將原先對 2500 億美元中國貨品徵收的關稅由 25%，調升至 30%。由於雙方砲火猛烈，美股三大指數上週五應聲崩跌，亞股今日開盤後亦受殃及。台股今日失守年線，短線支撐預期在 10260 點。

周俊宏表示，短線上，美中貿易戰火再起，投資人應有風險意識，儘管台股年線失守，但訂單的變化，或是整體環境是否因為美中貿易戰有所改變，需要再觀察，勿為撿便宜而操之過急。他說明，貿易戰近日越演越烈，加上目前景氣循環來到末段，市場對經濟的憂慮，可能大於降息帶來的利多。此外，消費旺季將至，訂單狀況會不會因此受影響，台灣出口是否還能受惠於貿易戰，都還未有明確的方向。

整體而言，周俊宏表示，人民幣貶破七元重要關卡帶動新興市場貨幣競貶潮，短期內外資撤退情況難以避免，但台股在境外資金回流與貿易戰轉單效應加持之下，今年走勢強於亞洲其他主要市場，籌碼面安定。而就長線來看，趨勢的基本面仍未改變，像是科技類股中的 5G、IOT、AI 等議題，仍為基金布局重點。選股上，可從半年報公布狀況與第三季展望做為挑選要點。

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