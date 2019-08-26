關鍵數據洩密 美國前景將……

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美中週五紛紛宣布新一輪關稅，引起全球股市下跌，美國 8 月份 Markit 製造業指數 10 年來首次跌破榮枯線，來到 49.9，全球股市下跌 1.59%，美股下跌 1.44%；

2. 德國財長暗示可能提高預算支出，令歐股一度上漲，但中國重啟對美國汽車產品的關稅消息收斂股市漲幅，歐洲股市維持小漲 0.16%。

新興市場

1. 美國推遲對華為禁令，且中國人民央行推動新貸款利率市場化措施，原本有助於穩定中國股市表現，卻因中美雙方互加關稅影響，導致中國股市上週收黑下跌 1.16%；

2. 印度財政部 23 號宣布豁免海外投資人於上月宣布之超級富人稅，市場仍在等待印度政府推出更多刺激政策，印度股市下跌 1.74%；俄羅斯實質薪資年增率來到 3.5%，大幅優於預期 2.3%，俄羅斯股市上漲 2.31%。

債券市場

1. 中美貿易關稅狀況再度惡化，股市下跌，避險性債券和黃金則走揚，美國政府債券指數價格上漲 0.39%，美國投資等級債券也上漲 0.76%；

2. 全球高收益債券在利差收斂下，上週上漲 0.52%；印尼央行於 22 日再度降息一碼，新興市場普遍通膨率低，令央行仍有降息空間，新興市場主權債券上漲 0.27%；義大利總理孔蒂請辭，目前等待總統決議是否提前舉行大選，歐洲高收益債券上漲 0.98%。

原物料、匯率

1. 南非幣近期面臨信用評等下調的風險，上週兌台幣下跌 1.09%；

2. 雖然中東地區緊張局勢支撐油價表現，然而在美國製造業數據疲弱及全球貿易狀況不確定性高的情形下，壓低油價走勢。

資料來源: Bloomberg, 2019/08/26（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/23）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/08/26（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/23）

三大市場關鍵事件及分析

1. 快速減少債務，才是走出危機妙方

對比美國與日本過往房地產市場泡沫，美國透過宣告破產來大量減少債務，經過短暫陣痛後經濟就快速復甦；日本選擇拖延近 10 年後，才緩慢降低債務槓桿，經濟也陷入衰退的 10 年。



資料來源：Bloomberg、BIS，「鉅亨買基金」整理，2019/8/22。

2. 歐洲想避免日本道路

日本因為不想面臨減少債務的痛苦，只能被迫壓低利率，歐洲央行希望避免重蹈日本覆轍，但卻同時壓低利率與減少債務，衝突的手段與目標使經濟成長依然低迷。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/22。

3. 製造業信心跌破榮枯分水嶺

美國製造業採購經理人指數跌破 50 大關，且從具領先效果的美國 10 年公債殖利率與聯邦基金利率差距來看，美國製造業採購經理人指數可能一路下滑至 40。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/23。



本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/22。

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