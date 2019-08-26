貿易戰升溫產業陷斷鏈危機 專家：客制化+智慧化生產趁勢轉型

美中貿易戰火升溫，雙方互祭關稅制肘對方，讓產業供應鍊面臨斷鏈與重洗牌挑戰，資誠創新諮詢公司協理張智超表示，貿易戰加上消費需求改變，讓企業生產思維從過去「大量製造」轉為「大量客製化」，台灣製造業也要迎接「工業 4.0」，提升智慧工廠能力，滿足市場多樣需求。

張智超表示，工業 4.0 可望替業者創造四大效益，包括：降低成本、提高效率、增加營收，同時滿足客戶需求。

儘管轉型工業 4.0 有其必要性，但張智超也提醒，企業不該為了「工業 4.0 而工業 4.0」，或是為了自動化而自動化，轉型策略仍要從產業本質、客戶考量、市場實際需求與投資報酬率等面向進行考量，以此審視智能化生產力提升的需求。

張智超建議，企業應透過數位轉型結合資訊、技術與人工智慧，加強訂單、庫存、生產、供應商的多角關係調整價值活動流程，才能增加生產彈性與降低產品成本，培養出更強的應變體質。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師李佩璇指出，台商因貿易戰影響考慮將高階產品回台生產，重新布局台灣生產基地，而政府 7 月新增修的「智慧機械及導入 5G 系統支出之投資抵減」及「未分配盈餘實質投資之稅基減除」，正是政府鼓勵企業再投資台灣所新增的兩項租稅優惠。

李佩璇表示，境外資金匯回專法與產創條例租稅優惠，原則上無法同時適用，建議個人與企業應綜合評估未來資金用途，才能讓資金使用效益及稅負最佳化。