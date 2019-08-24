〈中祭美新關稅〉中國關稅反制二連發 美相關企業綠油油

中國國務院昨 (23) 晚間突公布兩項關稅政策以反制美國，除了將對價值 750 億美元的美國商品加徵 5%～10% 的報復性關稅。另一項就是對原產於美國的汽車及零組件恢復加徵 25% 及 5% 的關稅，意味著美產汽車的關稅稅率將從 15% 再度提升至 40%。

中國對美國加徵 750 億美元商品將分兩批實施，日期分別為 2019 年 9 月 1 日及 12 月 15 日開始實施。恢復加徵汽車關稅的部份則是在 2019 年 12 月 15 日開始實施。

資料來源: CNBC

進一步細看加徵 750 億美元商品的稅項清單，9 月 1 日加徵的項目主要包括「黃小玉」、水產品、蔬果、肉類、單晶矽棒、化工原料、紙類、紡織品、民生用品、不銹鋼、精煉銅、電視、電纜、半導體封裝材料、輪胎等等，及首度納入的原油產品。

12 月 15 日加徵的項目主要包括棉花、水產品、咖啡、紡織品、珠寶、肥料、茶、酒、民生用品、木板、電子級氫氟酸、化工原料、耳機、電腦周邊、大客車、貨車、汽車零件、家俱、家電、航空儀器、醫療儀器、鋼材、鋼管等等。

中國擴大關稅反制的行動，導致美國相關個股應聲重挫，科技股中，HP 大跌 5.9%、航空測量儀器廠 Keysight 重挫 7.1%、博通 (汽車電子) 下挫 5.3%、Nvidia 下挫 5.3%。

化工類股中，全球肥料大廠 Mosaic 大跌 5.6%；非必需消費類股中、運動用品廠 Foot Locker 重挫 18.9%、精品服飾 Nordstrom 大跌 7.1%、女性服飾 L Brands 大跌 9.3%、Under Armour 下挫 5.7%。

能源類股方面，Exxon Mobil 下滑 2.9%、Chevron 下跌 2.2%；汽車類股方面，特斯拉大跌 4.8%、通用汽車下跌 3.3%，福特汽車下跌 3%；工業類股中，農用機具廠 Deere 大跌 5.4%、Caterpillar 下挫 3.5%。

