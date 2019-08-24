不再稱為朋友！川普發文對習近平貼上「美國敵人」之標籤

週五 (23 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 再度於推特發文，將中國國家主席習近平貼上「敵人」之標籤，一反此前川普持續稱習近平為「朋友」之論調。

川普此則推文，是發在中國宣布對美加徵報復性關稅，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 演講並未放出 9 月降息之預期後，川普在該則推文上將鮑爾與習近平作比較，詢問選民誰才是美國的最大敵人。

圖片：川普推特

美國政界人士分析，雖然川普對鮑爾沒有放出 9 月降息預期非常不滿，但川普卻「公開」將習近平拿來作為「美國敵人」之比較，這對美國總統的高度來說是非常罕見，顯示了白宮政府對中國的政治立場定調，已出現嚴重轉變。

此前美國總統多次稱習近平為「朋友」，川普曾在去年 12 月發文表示，習近平與他其實私交甚篤，甚至在本月份，川普亦於俄亥俄州的一場演講上，繼續稱習近平為朋友，川普當時表示，他不會因為兩國的貿易關係而責怪習近平，他傾向責怪過去的總統無所作為。

而據 2017 年川普政府公布的國家戰略文件顯示，白宮亦將中國與俄羅斯定調為「競爭對手」、而非「美國敵人」，市場分析，隨著白宮對中國貼上敵人之標籤，這暗示著兩國之間的關係，已又再降至新的冰點。