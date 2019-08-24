鮑爾vs.川普 誰才了解市場要什麼

美國川普不滿 Fed 利率政策過於保守，應更大動作降息，並指責 Fed 不了解市場 (美股) 想要什麼，並將 Fed 主席鮑爾比喻成一個打高爾夫球卻不會推桿的人。但周五 (美國時間 23 日) 川普卻自己把「球」打到球道外的粗草區中。

市場期待著 Fed 主席鮑爾能在 Jackson Hole 會議上透露出 9 月份降息的訊號，但讓市場失望的事，他並未明白表示出降息態度，只承諾會採取適當的行動以維持美國經濟的擴張。不過他的言論並未左右美股走勢。

(圖片: AFP)

但相反則是川普大動作反擊中國突如其來加徵關稅的政策。川普要求美國企業撤離中國，且下令所有美國郵政快遞公司，搜查並拒絕所有來自中國的芬太尼快遞。

最後還質疑誰是美國最大敵人！是鮑爾還是中國。川普情緒性的言論，道瓊付出逾 600 點的代價。

此外，在美股收盤後，川普對中國加徵美國進口商品新關稅做出回應指出，美國將再次全面性提高對中國商品的關稅，不論是 2500 億美元商品、還是 3000 億美元商品。

(圖片: AFP)

當然 Fed 主席鮑爾也不好過，最近幾個月來一直受到市場的強烈抨擊，市場不滿的是美國在升息階段時突然轉向降息，出現溝通上的失誤。

然而，在近期的市場調查中，外界普遍認為鮑爾主掌的 Fed 其溝通評等一直優於前兩任主席，伯南克與耶倫。

不過在本週公布的最新調查顯示，交易員們將 Fed 的評等大幅下調，認為在這次降息之前，Fed 釋出的消息前後不一致，令市場困惑。

此外，川普對鮑爾遲遲未釋出 9 月份降息的訊號大表不滿，指出「如果鮑爾提辭呈，他不會阻止。」

市場分析指出，金融市場要的就是政策的可預測性，特別是目前全球處在低利時代，市場資金過剩，一旦政策的推出無法預測，恐會引發短期內資金大規模的移動，進而使投資人曝露在流動性風險上。鮑爾與川普兩者相較，喜歡到處「樹敵」的川普似乎更不可測。