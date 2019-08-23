【華冠投顧】武傑電台: FED利率決策前夕台股觀望氣氛濃厚!

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、6168 宏齊、3707 漢磊

◆台股盤勢分析: 企圖心

FED 利率決策前夕，台股早盤小跌 - 3 點開出，隨著市場買賣觀望；全場加權指數就在平盤上下遊走，終場小漲 + 8 點作收，收在 10538 點，成交量 1085 億。

『10500 保衛戰』的第二天，與其說是盤面『多空拉鋸』；我認為『多空觀望』的形容，更符合今天台股變化。目前台股結構已經沒有太多分析空間… 從籌碼面來看，台股就是少了『浮額清洗』；以政策主導的『資金行情』走勢，對多頭而言雖然是『事倍功半』，但也是型態面出現初步的成效。只是這個成效能否延續… 關鍵點就關落在周末的利率會議；結果如何?! 我們就不預期。但可以確定在下星期黑手心態的『企圖心』應該就可望明朗!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6231 系微、6278 台表科、3338 泰碩、3596 智易、6510 精測、3661 世芯 KY、2472 立隆電、3479 安勤、3535 晶彩科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、2228 劍麟、1736 喬山、6271 同欣電、5269 祥碩、6141 柏承… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

