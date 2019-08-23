市場觀望鮑爾談話 散熱、記憶體領軍 力撐10500點

市場觀望美聯準會主席鮑爾談話，台股今日表現平平，開盤持續月線下震盪，權值、高價股表現強弱不一，不過面板雙雄反彈帶頭衝，加上散熱族群、記憶體等強勢抗跌，多頭力拚站穩 10500 點以上，惟量能仍急縮，預估量僅約 1100 億元。

蘋概三王今日除台積電力守紅盤，鴻海、大立光皆在盤下震盪，壓抑大盤表現，近期軟腳的金融權值股，今日逆勢翻紅撐盤，國泰金漲幅逾 1%，中信金、兆豐金、玉山金皆有近 1% 漲幅，高價股今日一片慘綠，僅矽力 - KY 續強，站穩 700 元大關。

今日盤面多頭再度聚焦中小型股，散熱族群持續發燙，泰碩昨日亮燈漲停後，今日再攻半根停板，帶動雙鴻、超眾漲幅逾 2%，奇鋐、力致則因漲幅已多，今日稍作休息。

記憶體族群在威剛對價格走勢釋出正向展望，今日也強勢表態，族群普遍走揚，華邦電強漲近半根漲停板，威剛、旺宏漲約 2%，其餘個股南亞科、宇瞻也有逾 1% 漲幅。

被動元件大廠國巨今日是除息前最後交易日，逢低承接力道強勁，漲幅一度逾 3%，帶動旗下奇力新漲幅近 3%，華新科也有近 2% 漲幅，至於同為國巨旗下的智寶，近期深陷盤整格局，今日持續在平盤震盪。

整體而言，台股今日也觀望美聯準會主席鮑爾的談話，台股預估量能仍縮，不過盤勢持續由內資主導下，指數低接力道不弱，多頭顯然表態力守 10500 點，預計在美中貿易戰緊張情勢持續下，短期恐維持盤整態勢。