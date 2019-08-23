Cramer：川普基本上就是想用中美貿易戰逼鮑爾降息

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四表示，川普總統似乎想用中美貿易戰逼著 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 再次降息。

即使明年將要大選，川普仍表示他準備好面對經濟衰退風險，並稱「鮑爾的工作就是讓我們不陷於經濟衰退。」對此 Cramer 評論，「總統就是在說，『我們會接受它，我們也能處理它。』」

針對川普週三提到自己是「被選中對抗中國的人」一語，Cramer 做此分析。

川普一直將阻止經濟的罪魁禍首歸咎 Fed，而非他的關稅。Cramer 認為這可看出川普在中美貿易戰議題上沒有退縮。

白宮發言人沒有立即回應 Cramer 的評論。

美國預計 9 月 1 日啟動新一輪關稅，這令人更擔心美國經濟狀況，雖然部分進口的中國貨品關稅推遲至 12 月中旬執行，也有一些貨品項目移除關稅清單，但清單上的項目仍相當多。中國當局週四表示，美國增加任何關稅都會導致貿易戰升級。

但另一方面，繼 7 月底開啟 10 年多來首次降息之後，Fed 將考慮 9 月會議是否要再次降息，市場幾乎百分百確定 Fed 會再次降息。

華爾街擔憂 Fed 避免經濟衰退的能力，其跡象反映在 2 年期公債和 10 年期公債殖利率曲線上週反轉，上一回該曲線反轉是在 2008 年金融危機前，但此回卻接連週三和週四都反轉。

過去 50 年來，該曲線反轉均意味著經濟衰退，但平均而言，該曲線反轉後會長達 2 年才進入經濟衰退。