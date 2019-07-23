美國房市又出現另一項警訊

在經過好幾年的房屋修繕熱潮之後，美國對裝修的熱情已經開始冷卻。這是對房屋銷售前景的一項警訊。

根據哈佛大學房市聯合研究中心統計，屋主在房屋裝修與維護方面的支出，預期由本季的 6.3%，明年第 2 季將下降至 1%。而其他數據顯示，這方面的放緩可能已造成負面影響。

根據全國住房建築商協會 (National Association of Home Builders) 的首席經濟學家 Robert Dietz 表示，這項趨勢正在擴散中，尤其是小型的修繕公司已經受到嚴重的衝擊。

Robert Dietz 認為，目前看起來，降溫的跡象，還未到全面性惡化的地步，大型修繕公司仍表現不錯，不過多家小型公司已出現警訊。

為什麼美國人正在減少修繕方面的支出呢？

房市聯合研究中心的總經理 Chris Herbert 認為，原因歸咎於幾個因素。「房屋銷售與營建許可數正在放緩，將使未來一年修繕支出持續減少」。

房屋修繕活動與房屋銷售的關聯性，相當密切。屋主要在賣出之前，會尋求翻新以賣得更好的價格。買家通常在買房之後，進行裝潢以滿足需求。

另一項因素在於：房價增長放緩，且相對低於薪資增幅。Robert Dietz 表示，當房價漲幅超過薪資時，屋主會感到自己更富裕，更有可能改造或修繕他們的房子。

不過，屋主現在將希望寄放在聯準會降息身上。

市場預期，若聯準會今年底前能降低利率兩次以上，將再度減輕購屋者負擔，刺激更多房屋的需求。此外，環保意識抬頭，也可能刺激屋主汰換舊有設備，尋求效能更加更環保的素材。

「若大環境利率持續走低，房屋市場的驅動力將能持續存在」Robert Dietz 表示。