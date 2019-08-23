〈財報〉Salesforce營收優於預期 調高全年財測

軟體公司 Salesforce (CRM-US) 週四 (22 日) 公布第 2 季財報，營收優於預期並調高今年全年財測，股價在盤後延長交易中上漲約 7%。

Salesforce 的 2020 財年第 2 季不計入部分項目的每股獲利為 66 美分，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 47 美分。營收 40 億美元，高於分析師預期的 39.5 億美元。

該公司在財報聲明中表示，營收較上年同期成長 22%。該公司最大產品 Sales Cloud 營收為 11.3 億美元，成長 13%；第二大部門 Service Cloud 成長 22%，達 10.9 億美元。

雖然隨著越來越多的大型企業將其業務執行移到雲端，Salesforce 仍能創造有機成長，但該公司也開始瘋狂地提升投資跨入這個新領域，並為新的擴張機會敞開大門。本月稍早，Salesforce 完成迄今為止該公司史上最大的一筆交易，以 135 億美元價格收購 Tableau，並推出數據可視化工具。

這件收購案是繼去年 65 億美元收購 MuleSoft 之後的最大動作，這使得 Salesforce 跨入以後端技術為主的數據整合業務。

Salesforce 將其今年營收預測從之前上看 162.5 億美元的預期，調高至 167.5 億美元至 169 億美元之間。在財報電話會議上，財務長 Mark Hawkins 表示，其中包括收購 Tableau 的 5.5 億美元至 6 億美元，今年稍早收購 Salesforce.org 的 2 億美元以及 ClickSoftware 的 2500 萬美元，後者在本月被 Salesforce 以 13.5 億美元收購。

該公司預計第 3 季營收 44.4 億美元至 44.5 億美元，較上年同期成長 31%。

在上季的財報電話會議中，聯合 CEO Marc Benioff 表示，截至 2023 財年，Salesforce 的年銷售額將達到 260 億至 280 億美元。之後一周該公司就宣布了 Tableau 收購案，拿下這個每年可挹注營收 13 億美元的企業。

財報發布後，Salesforce 股價一度上漲至 158.50 美元。該股票在正常交易盤中上漲 0.6%，收於 148.24 美元；過去一年來上漲 1% 多一點。