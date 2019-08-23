法興大空頭：公債飆漲不是泡沫！全球經濟衰退要來了

法國興業銀行知名空頭分析師 Albert Edwards 認為，全球經濟正邁向大災難，所以公債後續還有很大漲勢。

事實上，他認為全球經濟衰退已經開始。一些分析師認為，公債發生泡沫，但他卻認為公司債和股市才是泡沫所在。

「公債漲勢不是泡沫，而是市場合宜的反應，反映下一回經濟衰退衝擊全球經濟的狀況，這來自全球各個過度舉債的角落 (包括中國)，其核心通膨接近 0，且決策者能處置的工具所剩無幾。基本面應該會讓公債殖利率仍走低。」

但華爾街銀行其他分析師較樂觀，例如高盛目前預估 10 年美國公債殖利率年底前將下降至 1.5%。這些預設是基於 Fed 今年將再降息 2 次的觀點，但銀行大致上還不認為美國已處於經濟衰退。

Edwards 對 10 年期公債殖利率的估計時間範圍較長，但預期要低得多，他認為 10 年期公債殖利率恐會下跌至 - 1% 的靜定，而德國 10 年公債殖利率可能會跌破 - 1.5%。

公債市場的走勢正支撐 Edwards「經濟衰退將至」的觀點，10 年期公債殖利率低於 3 個月期公債殖利率，這種異常的定價通常是經濟衰退的指標。

但殖利率曲線反轉傳來的警告卻令一些投資者和分析師困惑，因為就業市場看起來仍強勁。然而，法興大空頭 Edwards 仍看到了全球經濟衰退新一輪跡象：美國製造業平均工時下降、私營部門基層雇員的每週總工時下降。

「儘管非農就業報告看起來還可以，但企業正在縮減工時，通常工作週被大幅削減時，經濟已經或正要進入衰退。這是典型的週期末端行為。」