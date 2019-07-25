Salesforce與阿里巴巴建立合作關係 搶佔亞洲市場

外電報導，全球最大 CRM 軟體服務供應商 Salesforce(CRM-US) 宣布，將與中國科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 合作，向大中華區客戶開放 CRM 平台提供各項服務，搶佔亞洲市場。

Salesforce 在聲明中指出，阿里巴巴將成為 Salesforce 在中國大陸、香港、澳門和台灣地區企業客戶的獨家供應商，阿里巴巴也將會只銷售 Salesforce 的企業 CRM 軟體。在未來，Salesforce 的銷售雲、服務雲、商業雲及 Salesforce 平台都將整合至阿里雲，成為一站式服務平台，以提供更佳的本地化方案。

在這個合作夥伴關係當中， Salesforce 的服務平台將填補阿里巴巴雲端產品中的空缺，而 Salesforce 也將通過與阿里巴巴的合作在中國獲得銷售渠道。

阿里巴巴雲端智能副總裁 Ken Shen 表示：「阿里巴巴的雲端基礎架構和數據平台將幫助 Salesforce 提供本地化解決方案，更好地為跨國客戶提供服務。」

阿里巴巴發言人表示：「合作夥伴關係確保在大中華區運營的 Salesforce 客戶可以獨家訪問阿里巴巴雲本地託管的 Salesforce 版本，他們了解當地的業務，文化和法規。」

Salesforce 則在聲明中表示 :「越來越多的跨國客戶要求我們支持他們在世界各地開展業務。這就是為什麼 Salesforce 的今天宣布與阿里巴巴建立戰略合作夥伴關係的原因。」

在截至 4 月 30 日的三個月中，Salesforce 僅有約 10% 的營收來自亞洲地區，而歐洲地區為 20%，美洲為地區 70%。

另一方面，根據 Gartner 的數據顯示， Salesforce 在 2018 年在全球 CRM 市場的市占率為 19.5%，其次是 SAP 市佔率 8.3%，Oracle 市佔率 5.5%，Adobe 市佔率 5.1%。五大 CRM 軟體供應商在 2018 年佔整體市場的 40% 以上。