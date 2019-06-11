Salesforce、谷歌重金併購 一切只為與微軟在雲端競爭

Alphabet Inc. (GOOGL-US) 和 Salesforce.com (CRM-US) 在大數據爆炸式成長領域的兩件重大收購案似乎所費不貲，但這讓它們能站在與一個更老但更聰明的軟體巨頭微軟公司 (MSFT-US) 的平等競爭立場。

Salesforce CRM 週一 (10 日) 表示將以 157 億美元的換股交易收購 Tableau Software Inc. (DATA-US)，這是一家商業分析軟體公司，這使得 Tableau 的股價大幅上漲近 34%。Alphabet Inc. 旗下谷歌 (GOOG-US) 幾天才斥資 26 億美元收購買分析新創企業 Looker。

這些交易都想透過為雲端客戶提供更多業務分析軟體，讓谷歌和 Salesforce 的雲端業務能有更佳的競爭地位，它們爭取的重點是數據，因兩家公司都尚未達到其潛力目標。

協助企業在雲端和網站上整合數據的 Talend CEO Mike Tuchen 表示，「這兩件交易真正強化了數據的戰略重要性，」「每家企業都意識到數據的力量，從根本上改變了它們的業務。」

Tuchen 指出，這兩筆交易可能是第二代數據分析企業的第一次交易。2007 年，IBM (IBM-US) 收購了 Cognos，甲骨文公司 (ORCL-US) 收購了 Hyperion，而 SAP 則收購了 Business Objects。他說，「所有這些產品都已早已過時，」「客戶正在經歷戰略升級週期。雲端戰略重要性正在凸顯，我們還沒有完全達到目標。」

但這回第二代數據的首波交易最大原因是針對微軟，因為它的地位越來越強勢。

Lopez Research 首席分析師 Maribel Lopez 說，「微軟已經讓競爭升級，」「Salesforce 和 Tableau 面臨的競爭壓力是：想挑戰微軟，兩者一起會比過去單打獨鬥更有效。」

根據 Gartner Research 的調查，微軟在最近的分析和商業智慧平台報告中被列為領導者，分析僅保守地指出該公司只在其 Azure 雲端服務上提供其軟體。

借助 Tableau，Salesforce 能夠在不同產品中整合業務分析，其中包含不同產業和產品的數據。Lopez 指出，Salesforce 在不同的領域有很多可能相關的數據。借助更多的分析軟體，客戶可以從使用的各種 Salesforce 雲端中存取數據，例如客戶關係管理、行銷和銷售，以及，學例而言，找出客戶的某些問題。

私營的 ThoughtSpot CEO Sudheesh Nair 說道，「我相信一切都是因為微軟，」該公司在同一份 Gartner 報告中被稱為成長最快的分析型企業之一。他說，「像是強有的 BI 和 Office 365，微軟有自己的完整產品，而且它們在 Azure 上賣得很好。」

Nair 表示，他相信未來可能會有更多類似的併購交易，但他希望最終將 ThoughtSpot 推向公開上市，「我是上市公司的忠實粉絲。但話說回來，沒人能預測未來。」

Forrester Research 分析師 Boris Evelson 表示，商業智慧市場「非常成熟」，大部分主題和功能日益商品化。「隨著功能和價格壓力的不同，比如大型企業合約，微軟對每個用戶每月收費低於 4 美元；獨立的 BI 供應商越來越難以保持獲利，」「只有大型供應商，如微軟、谷歌、Salesforce 等可以在價格上競爭。因此，競爭對手的收費較少並不重要，重要的是在大型企業客戶折扣後，仍然有利可圖。」

Lopez 同意該領域將有更多的整合，因為有很多小分析型企業，「只是個別的孤島。」

對於投資人而言，Salesforce 將被迫要證明這筆巨額收購的價值，必須超出它將帶來的額外營收成長。微軟和谷歌的定價能力也可能意味著未來即將面臨艱難戰鬥的壓力。