迎戰金融數位化浪潮 IBM擬三大策略助攻銀行轉型

隨著純網銀、境外雲端與開放銀行 (Open Banking) 陸續上路，金融業可望注入更多科技元素，台灣 IBM 擬定三大策略，包括敏捷雲端、AI 與創新等，協助金融業導入科技與雲端技術，加速數位化轉型。

金管會即將發放三張純網銀執照，在純網銀加入市場後，未來金融業戰場將逐漸聚焦網路數位通路，如何強化數位力迎戰趨勢潮流，成為銀行當前最重要的課題。

台灣 IBM 全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏表示，根據 Gartner 預估，2025 年全球約有 8 成企業將關閉傳統資料中心，目前英國的 Lloyds Bank 正在執行五年混合雲遷移計畫，現階段約有近 5 成資料放置於雲端系統，星展銀行也開始將多數應用系統運用微服務與容器化改寫在混合雲。

根據 IBM 商業價值研究院 (IBV) 調查，66% 的全球銀行業高階主管表示，傳統價值鏈正逐漸被取代，金融業面臨雲端化轉型迫在眉睫，隨著法規日趨開放，未來金融業的競爭價值，將在數位力與雲端化。

迎戰數位金融，IBM 針對金融數位化實踐擬定三大策略，包括敏捷上雲、敏捷 AI 與創新。

IBM 表示，敏捷上雲是金融業擁抱 Open Banking 商機的關鍵，金融業可將存放款、外匯等核心業務轉型更換成雲端系統應用，並善用混合雲平台，打造現代化且具彈性的多雲業務系統。

其次，金融業可透過架構新一世代的大數據架構 (Information Architecture) 即時搜集、儲存、分析、運用公司內外部的資料，透過人工智慧即服務 (AI as a Service) 嵌入至所有工作與服務流程，從決策、產品開發、進件審批、即時定價、到自動推薦服務等環節，都嵌入 AI 元素，提供客製化服務。

另外，在敏捷創新部分，因應新科技帶來的產業變革及複雜多變的金融法規，金融業須從組織架構重塑人才、技能和文化的管理方式，透過建立跨越組織邊界打造具競爭力的敏捷團隊。