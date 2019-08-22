入主宏碁董事會 施振榮期許施宣輝能成最懂產業的董事

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮的兒子施宣輝，今年 8 月正式進入宏碁董事會，施宣輝也首度在臉書發表近日心境，他說，這是他職涯的新階段，未來將繼續努力、竭盡所能為宏碁打拼，他也透露，施振榮對他的期許，是要成為最懂產業的董事。

施宣輝表示，進入宏碁不比創業輕鬆，沒有充裕的時間去思考及適應，當時宏碁仍為維持筆電市占，對投資事業與異業合作不重視，也因此陷入營運困境，但也正是在這段時期，內部不斷浮現擺脫紅海市場的聲音，並進行一系列企業轉型再造工程。

回想那段過程，施宣輝表示，再造持續好幾年，任何可能突破的機會，都會被討論、嘗試執行，許多新事業投資及發展也逐步進入軌道，這幾年在現任高階主管的努力，新事業開始有收穫，驅使宏碁再次回到競爭行列，相信未來仍須努力，面臨更多挑戰。

施宣輝表示，作為施振榮的兒子，還沒把宏碁價值做到最大，因此還不算稱職，未來將向前輩們學習，施振榮期許他，能成為最懂這個產業的董事，而他也認為，企業二代總有包袱，但有爸不靠是笨蛋，如何善用手上資源才最重要，家族企業也是帶領企業永續經營的關鍵。

宏碁日前公告，施宣輝自 8 月 1 日起，擔任法人董事宏榮投資代表人，正式進入宏碁董事會，並辭去包含自建雲智慧產品事業總經理等在宏碁的管理職務，但將繼續擔任安碁資訊 (6174-TW)、智聯 (6751-TW) 董事長，及其他原任宏碁關係企業法人董事代表人。

智聯今 (22) 日也表示，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今日生效，股票代號為 6751，將辦理股票公開發行，發行普通股共 11130000 股，主要提供資訊規劃解決方案與整合服務。