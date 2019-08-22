德國製造業仍低迷 PMI未報喜 Q3經濟成長可能再降

德國是工業大國，製造業數據的不樂觀，使投資人更加擔心德國這個歐洲第一大經濟體，是否有可能步入衰退？

彭博社報導，IHS Markit 對德國產業進行的 8 月採購經理人調查顯示，工業與服務業所獲得訂單，下降速度是 6 年以來最快。並且，有更多製造業公司預期，在未來 12 個月內，產量將會下降而非上揚；2014 年以來，還是頭一次出現這種情形。

德國製造業烏雲罩頂，第 2 季經濟成長率也出現縮減，經濟動能顯得疲弱的原因，在於全球貿易情勢緊張、汽車工業前景不佳，以及中國的需求放緩。這椿椿件件，對歐元區都是不祥的預兆。

歐洲央行已經在為進一步貨幣刺激政策鋪路，下次利率會議也很可能宣布降息。但德國還在考量，是否要為支撐經濟成長推出財政刺激政策。

德國政府遲不作為，讓分析師感到十分疑惑，荷蘭 ING 銀行首席德國經濟學家 Carsten Brzeski 指出，德國經濟已出現停滯現象，現在真的很需要政府出手。

德國 8 月綜合 PMI 出乎意料上揚，從前期的 50.9 上升至 51.4，製造業 PMI 略為好轉，從前期的 43.2 升至 43.6，但仍距離 50 的榮枯線很遙遠，並且是連續第 8 個月收縮。服務業 PMI 則為 54.4，較前期的 54.5 略有下降。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，德國服務業的持續成長勉強彌補了製造業的持續疲弱，雖然綜合 PMI 有小幅改善，但從數據上看，德國第 3 季 GDP 出現收縮的可能性仍然揮之不去。

德製造業 PMI 連續處於榮枯線以下 (圖: Bloomberg 來源: IHS Markit)

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