除非美實施封殺令 華為不推鴻蒙手機

為避免淪為「孤兒機」的命運，華為推出自創作業系統「鴻蒙 OS」，但隨著本週一美商務部鬆手再送 90 天華為豁免令，華為高級副總裁 Vincent Yang 表示，華為沒有推出鴻蒙手機的計劃，除非美國實施禁令。

華為高級副總裁 Vincent Yang 在紐約媒體活動記者會上表示：「華為不太可能推出一款以鴻蒙 OS 為主的手機，但美國禁令若實施，事情可能會改變。我們永遠不會知道。」此言暗示華為 Mate30 系列將繼續使用 Android 作業系統。

華為 Mate X 將繼續使用 Android 作業系統 (圖片：AFP)

儘管華為目前排除鴻蒙手機，Vincent Yang 表示，該公司將推出搭載鴻蒙 OS 的手錶和電視機。

Techsponential 分析師 Avi Greengart 表示，華為無法在西方市場銷售鴻蒙手機，因為它缺乏 Google 的服務，這對任何消費者來說都是一個交易的破壞。

週一 (19 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接受外媒訪問時表示，美國政府將續簽對華為 (Huawei) 90 天的「臨時寬限」許可，允許華為向美國企業購買產品，以便為現有客戶提供服務。

華為寬限期將到今年的 11 月中旬為止，目前，華為與 Android 的合作似乎相對安全。