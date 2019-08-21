5大國自家問題搞不定！El-Erian：歐洲7成機率陷入經濟衰退

著名經濟學家、債市專家 Mohamed El-Erian 認為，由於英國、義大利和德國遭各自國內問題「癱瘓」，這幾個歐盟強大國家的經濟停滯，將使歐洲有 70% 機率陷入經濟衰退。

El-Erian 接受專訪時提出警告，「歐洲正快速失去動力，這使得歐元區會在嚴重衰退的邊緣搖搖欲墜。」

Pimco 前共同投資長 El-Erian 認為，由於脫歐議題持續削弱英國政治、德國第二季經濟萎縮 0.1%、義大利因政局不穩恐提前大選，GDP 也持平，這些讓歐洲陷入經濟衰退的可能性躍升至 70%。

「歐洲的五大經濟體正為國內的問題忙得焦頭爛額。」他也提出法國和西班牙的問題，「這些國家幾乎什麼都沒完成，也沒有提出支撐成長的政策。」

上週全球經濟前景惡化，英美兩國的公債殖利率曲線均反轉，且 30 年期美債殖利率低於 2%，2008 年金融危機後的全球經濟衰退以來首次現象。

Saxobank 首席經濟學家 Steen Jakobsen 表示，「自此前方可能的途徑來看，美國有 50% 以上的可能性陷入經濟衰退，而歐洲陷入經濟衰退的可能性達 80%。」

英國最大的上市資產管理公司施羅德 Schroders 首席經濟學家 Keith Wade 表示，「過去 40 年來，殖利率曲線一直是美國經濟衰退的可靠指標，除了一回是例外，其他每次殖利率曲線反轉後 18 個月內，美國經濟一定陷入低迷，但在英國則不然。」

由於中美貿易局勢持續緊張，且德國浮現疲弱的經濟數據，長期萎靡不振的情形令人擔憂，全球領先股指包括 S&P 500 和 FTSE 100 上週均大跌。

國際貿易融資商 Stenn Group 總裁 Kerstin Braun 表示，「英國、義大利和德國的 GDP 下降，這些是歐洲地區的引擎，這些負面消息太多了，難以反轉全球破壞性的情緒，接著殖利率曲線反轉又讓這些情緒獲得印證，因為該曲線反轉通常被視為危機即將到來的先兆。」

El-Erian 補充， Fed「將被市場綁架」，不得不在今年年底前降息 2 次，低至 1.75%，以舒緩市場對貿易緊張局勢和全球成長放緩將挫傷美國經濟的擔憂。