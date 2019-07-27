【關鍵圖表】避險大戶歐洲美元期貨淨留倉，看聯準會利率動向與美股!

隨著時序鄰近 7 月底，市場最為關注的歐、美兩大央行利率決策亦即將來到，目前市場強烈預期聯準會 7 月進行預防性降息機率高達 100%，而此降息預期也成為近期行情支撐主因 (詳見：月報)，而究竟本次聯準會是否進行降息以及調整幅度為何？M 平方提出一張關鍵圖表分享：3 個月歐洲美元避險大戶期貨淨留倉佔總未平倉比例! 有趣的是，這個圖表還巧合性的領先美股 1 年以上出現滑落!

什麼是歐洲美元以及 3 個月歐洲美元期貨？

歐洲美元 (Eurodollar)： 指儲蓄在美國境外銀行，不受美國聯邦儲備系統監管的美元，相較美國國內美元流通性、靈活性較強。由於此種境外存款、借貸業務最早起源於歐洲，因此有歐洲美元之稱，而並非僅限於歐洲地區。

歐洲美元期貨： 期貨契約為 100 萬美元面值、3 個月到期的歐洲美元定期存款利率，並以現金及美元 3 個月倫敦銀行拆借利率為標的結算。另外，其報價採折現報價，例如 97.5 代表 3 個月利率為 2.5% (100-97.5=2.5)。

歐洲美元期貨主要用途？

美元與歐洲美元並無不同，唯一差別在位於美國境外且不受聯邦法令、聯邦儲備系統監管，因此供應充裕、存貸方便且美元為全球要流通貨幣成為國際資金應用的最主要通貨。而美元倫敦銀行拆借利率 (Libor) 即為其之間的拆借利率，歐洲美元期貨作為利率的衍生性商品，即為 Libor 提供投機及對沖的用途。舉例來說，機構法人擔心其 3 個月期 100 萬美元的存款利率受到美國預防性降息影響，而蒙受損失，其就能利用買進歐洲美元期貨對沖利率下行風險。

為何關注避險部位？

歐洲美元利率期貨交易量中，避險需求佔比較高，按目前未平倉比例計算達 55.8%，明顯大於投機部位 16.3% 以及其它不需申報部位 6.7%。而歐洲美元期貨以 Libor 為標的，Libor 又是資金拆借成本及多數金融商品定價的基礎，國際大型金融機構為了對沖資金拆借及金融商品風險，大量使用歐洲美元期貨進行避險，而該些機構看法較為長線，並對於長線利率路徑的預測較為準確，因此成為我們主要關注對象。

避險大戶歐洲美元期貨淨留倉如何觀察？

避險大戶看多利率，加大買進歐洲美元期貨，透露景氣升溫及升息可能 避險大戶期貨淨留倉大增 (多單大增、空單大減)，顯示其預估利率將上行，加大買進歐洲美元期貨進行利率避險，導致期貨淨留倉大增。而此於景氣循環中期，亦透露避險大戶認為景氣升溫，央行升息機率上升。

避險大戶看空利率，加大賣出歐洲美元期貨，透露景氣趨緩及降息可能 避險大戶期貨淨留倉大減 (多單大減、空單大增)，顯示其預估利率將下行，加大賣出歐洲美元期貨進行利率避險，導致淨留倉大減。而此於景氣循環末端，亦透露避險大戶認為景氣趨緩，央行降息機率上升。

註: 期貨價格與利率反向，因此避險者看空利率，意味著看多價格，而以減倉作為避險。

【M 短評】

自去年底 (18Q4) 以來，避險大戶期貨淨留倉快速下行，顯示避險大戶看空利率，並大量賣出歐洲美元期貨，Libor 走勢向下，亦透露避險大戶認為景氣有趨緩疑慮，央行降息機率增加。

自今年聯準會釋放寬鬆訊號後，避險大戶期貨淨留倉再度快速下行，同時全球經濟亦延續趨緩。目前 FedWatch 預計 7 月預防性降息機率已達 100%(降息 1 碼: 74.5%、降息 2 碼: 25.6%)。而大戶看景氣趨緩使得該指標總是領先美股出現下滑，這樣的邏輯也連貫在一起了!

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