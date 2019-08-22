IDC：日本PC換機潮、夏普子公司Dynabook出貨量超越蘋果！

IT 領域的專業調查公司 IDC Japan 在 21 日，公布了 2019 年 Q2，日本傳統 PC 市場的出貨表現。商用市場較去年同期增加 63.5% 至 285 萬台，家用市場較去年同期增加 12.7% 至 112 萬台，合計後的總量年增 45.0% 至 397 萬台；而鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，其子公司 Dynabook 的 PC 出貨市占，也以 2 個百分點超越蘋果 (AAPL-US)。

在商用市場方面，由於 Windows 7 的延長支援服務，預定在 2020 年 1 月時結束，對搭載 Windows 10 的 PC 需求也因而湧現。

像是過去微軟 (MSFT-US) 在 2014 年 4 月結束 Windows XP 的支援時，商用 PC 市場就曾經出現大量的換機潮。例如在 2013 年 Q4，就較上年度同期增加了 51.1%，出貨量達到 277 萬台；2014 年 Q1 也出現了年增 43.3%，出貨 357 萬台的驚人表現。

但是有別於上回的換機潮，明顯集中在支援結束前的 2 個季度，IDC 表示這次的換機需求較為分散。

在家用市場方面，自 2018 年 Q4 起，出貨量就不斷超越上一年度。而 2018 年 Q1~Q3 的表現，在百分比上皆較上一年度下滑了近 2 位數。2019 年的家用市場表現，可望再次出現 2017 年時的榮景。此外，由於日本政府將在 10 月上調消費稅，在那之前的家用 PC 市場，很可能持續良好的銷售表現。

(資料來源：IDC Japan) (圖：鉅亨網)

2019 年 Q2 的 PC 出貨量前 5 名分別為：

聯想 NEC 富士通集團的出貨量市占為 39.5%。商用市場年增 58.3%，家用市場年增 16.8%。在邁入 Q2 後，富士通的銷量出現明顯回穩。 日本 HP 出貨量市占為 18.8%，延續了上季的良好成績。商用市場年增 94.8%，家用市場年增 34.6%，雙雙拿下 Q2 的成長冠軍。HP 在亞洲市場，先行在日本進行配置，即時掌握了當地需求，也被認為是創下佳績的背後主因。 戴爾在商用市場年增 77.7%，家用市場年增 16.4%。表現亦相當亮眼。 夏普旗下的 Dynabook 在商用市場年增 45.5%，家用市場則出現年減 1.5% 的情況。在 CPU 供應不足所帶來的影響上，似乎較前幾名廠商更來的嚴重。有別於商用市場的良好表現，家用市場陷入苦戰。 蘋果的市占 5.2%，表現位居第 5。在新款機型的帶動下，商用、家用市場皆出現了成長。家用市場的出貨量較去年同期增加 23.6%。

IDC Japan 的 PC、行動裝置及客戶解決方案的集團經理市川和子表示「2019 年 Q2 的日本國內傳統 PC 市場，特別是在商用市場的對去年比，留下了紀錄性的成長。

IDC 分析，至今的良好表現，大企業仍扮演著重要角色，不過在接下來，可望由表現良好的中小企業需求帶動下，至 2019 年底為止，PC 市場應該都會非常熱絡」。