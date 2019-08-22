〈房產〉7月五大銀行新承作房貸突破600億元 創逾3年半新高

台灣央行今 (23) 日公布 7 月五大銀行新承作購屋貸款為 637.09 億元，較上月大增 153.25 億元，創 2015 年 12 月以來單月新高，央行官員指出，目前房市以自住買盤為主，市況則是「溫和成長」。

7 月五大銀行新承作房貸金額來到 637.09 億元，較上月大增 153.25 億元，年增更多達 225.59 億元，利率則續降 0.002 個百分點至 1.619%，為今年於以來低點。

央行說明，7 月購屋貸款爆增，主要是因 8 月逢傳統農曆 7 月，許多人趕在 8 月前交屋。

同時，7 月土地銀行承作較多的整批分戶貸款，且有不少銀行都積極提供優惠貸款利率吸引優質戶。

至於 7 月資本支出貸款較上月減少 109.21 億元，央行則說明，主要是因 6 月比較基期較高，包括有較多的土建融和都更案，以及業者購買運輸設備、電子業聯貸案等。

據統計，7 月六都買賣移轉棟數為 2.3 萬棟，月增 20%、年增 17%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，7 月工作天數有 23 天，比起 6 月工作天數 19 天多出近 20%，7 月的移轉棟數大增主要還是受到地政機關、地政士的工作天數變動影響，預料 8 月逢民俗月，移轉棟數可能會反應淡季而減少。