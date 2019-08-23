五股「7利多」洲子洋3字頭房價 帶動區域發展

五股鄰近新北產業園區以及捷運機場線、捷運環狀線交會的新北產業園區站快捷通勤動線，加上區域內 7 大重要公共建設推動，讓五股區產生「地貌升級」變化，帶動區域房地產高增值，「洲子洋重劃區」則成為發展指標區域。

新北五股洲子洋重劃區已發展近 5 年，開發度達 45％以上，整齊街廓已成形，知名連鎖商店如全聯、千葉火鍋、路易莎咖啡、7-11、全家超商等相繼進駐，生活機能陸續到位，相對於周邊新莊 4 字頭、三重 5 字頭的區域房價而言，洲子洋 3 字頭房價顯得親民。

除了洲子洋重劃區帶來城市開發效益，五股區更有五股垃圾山推動簡易綠化、交流道增設雙匝道、五股國民運動中心即將啟用、大台北都會公園綠憩饗宴、五股衛生所落成啟用照護、五楊高道路架延伸到新竹、五泰輕軌可行評估持續推動等七項建設，對未來房地產增值效果加分不少。

區域內正在銷售建案包括「晴空 SKY1」、「幸福樂」、「麗寶微風天地」、「大河琉御」、「水沐芳華」、「新五綻」、「樂 HOUSE」、「星光道 2」、「春成 ONE」等，而預計 9 月上旬公開銷售的漢翔開發「樂洋洋」，規劃 2-3 房首購、首換格局，更是因為位居成泰路、接近洲子洋重劃區內商業區段，受到市場注意，還沒公開銷售，現場已經多組預約。

洲子洋重劃區對外交通可經五楊高架達桃園機場，汐五高架達內湖科技園區，此外台 64 線、65 線和新北環快可達板橋、新店、土城等新北市其他區域。鄰近約 424 公頃的水岸大台北都會公園，區內也有約 4500 坪洲子洋公園。房地產人士指出，洲子洋重劃區「3 字頭」行情，相較於新北「板橋江翠」、「新店央北」、「三重仁愛」、「土城暫緩」、「中和左岸」等幾大重劃區來說，房價高 CP 值，可以提供首購、換屋的優先選擇。

五股區七大建設

公共建設項目 建設內容 / 進度 五股垃圾山 推動簡易綠化 新北擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，新北市長侯友宜說：「五股是新北非常重要的中心地。2021.12.31 五股垃圾山完成簡易綠化」 五股交流道 增設雙匝道 國道一號五股交流道增設北出及北入匝道改善進度，中央補助 7 億元，新北市府負擔 6 億元經費，同時加速變更都市計畫及用地取得，預計 5 年內完工。 國民運動中心 即將啟用 預計 2020 年完工，將結合洲子洋公園，打造寬敞休閒運動環境，增加民眾休閒、健身、娛樂等多元空間。 大台北都會公園綠憩饗宴 400 多公頃的大台北都會公園，居住洲子洋透過跨堤陸橋，可以更親近水岸、濕地，使用自行車步道以及公園內的運動設施。 五股衛生所 落成啟用照護 位於洲子洋重劃區新城三路與主幹道成泰路的交叉路口上，提供在地民眾最優質的醫療服務。 五楊高架道路 延伸到新竹 國道一號五楊高架道路確定延伸到新竹，預計 2019 年底完成可行性評估，啟動規劃設計，施工估 3 到 5 年內完成，五股前進竹科更便捷。 五泰輕軌 可行評估推動 2019 年 5 月 6 日第 6 次將「五泰輕軌可行性研究報告書」提報交通部審查。規劃 14 個站，連接機場捷運和新蘆線，其中，五股洲子洋重劃區設 F06、F07、F08、F09 等 4 站。

資料來源：新北市政府