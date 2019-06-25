整頓房貸遲繳費用 金管會明定違約費用計算基礎7/1起生效

銀行針對房貸戶延遲繳款的利息計算基礎不一，導致不同銀行收費差距可達數 10 倍以上，為整頓房貸違約費用亂收現象，金管會訂定明確規範，要求銀行自 7 月 1 日起，除非客戶明顯違約並行使加速條款，才能以「未償還本金餘額」(大本金) 為基礎計算延遲利息。

目前國內各銀行計算房貸延遲利息基礎不一，部分銀行以「未償還本金餘額」(大本金) 計算，有些則以「當期應攤還本金」(小本金) 為基礎計算，導致兩者延遲利息費用差距可高達數 10 倍以上。

為整頓銀行違約利息收取亂象，金管會今 (25) 日宣布，銀行收取延遲利息費用的計算基礎將以「繳款正常戶」與「行使加速條款的逾期催繳」為區別訂定收取費用的計算基礎。

其中，繳款正常的房貸戶，只要因忘記、出國等其他因素導致無法如期按時繳款，只要遲繳期間在 6 個月內，通常銀行會視為非連續性違約狀態，因本金尚未全部到期，因此銀行跟客戶收取違約利息計算應以「當期應攤還本金」(小本金) 為基礎。

如果借款人因財務困難無法按月正常還款繳息，遭銀行啟動加速條款因本金已視為完全到期，因此銀行可以「未償還本金餘額」(大本金) 計算。

舉例來說，假設某甲向銀行申貸 800 萬房貸，約定 20 年期攤還、房貸利率 2%，每期本息合計應攤還 48178 元 (本金 34845 元 + 利息 13333 元)，若甲延遲 3 個月未繳，因仍在正常戶定義，因此延遲利息計算方式為：34845*2%*180/365=341 元。

但如以大本金為基礎計算，假設某甲已經還掉 300 萬房貸，還剩下 700 萬房貸 (大本金) 則違約 3 個月未償還的延遲利息 68660 元，大小本金計算的延遲利息兩者相差 200 倍之多。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，為保障消費者權益，已要求各銀行需在 9 月底前完成房貸資訊與合約調整，且自 7 月 1 日起，只要非違約且啟動加速條款的房貸戶，不得再以大本金為基礎計收延遲利息與違約金。

