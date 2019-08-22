「天龍國裡的天龍區」 北市大安區豪宅密度最高

住展雜誌統計，台北市線上銷售中的「億元級豪宅建案」數量共 40 個，其中，大安區就高達 10 個，且密度最高，平均每平方公里就有約 0.88 個豪宅案，堪稱「天龍國裡的天龍區」。

根據統計，排名第 2 的是信義區、中山區，億元級豪宅建案皆有 8 個，中正區則有 5 個、士林區 4 個、內湖區 3 個、松山區 2 個。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然台北市許多行政區都有新豪宅冒出，但大安區仍穩居台北市豪宅的龍頭區，地位難被取代。

大安區銷售中的豪宅，分別有大安森林公園第一排的「元利信義聯勤」、敦南街「敦南寓邸」、鄰永康商圈的「璞園信義」、師大校區首排「和平大苑」、建國南路「皇翔天昴」等。

大安區十大豪宅中平均開價最低的「明日博」，約每坪 145 萬元，若以國人平均每月平均總薪資 (含本薪、獎金、紅利及加班費) 約 5 萬元計算，一般雙薪家庭年收入平均 120 萬元左右，一整年不吃不喝恐怕也買不起大安區豪宅的一坪。

而密度第 2 高的信義區，每平方公里有 0.71 個億元級豪宅案在銷售，大多集中在信義計畫區內，包括「琢白」、「皇翔御琚」、「冠德信義」等，其他區段則有「聯合。大於」、「Jade12」等建案。

何世昌指出，雖然台北市今年上半年豪宅推案較為平淡，僅有「璞園至仁愛」、「正隆天第」等案，但未來推案可望緩步升溫，包括進度較快的「宏普頤和」、「昇陽國際」、「首泰信義」，未來還有「正義大樓都更案」、「世界明珠」等指標案，豪宅市場仍有看點。