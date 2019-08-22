【華冠投顧】台股10500點保衛戰!關鍵時間即將到來! 選舉行情開跑了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、6168 宏齊、3707 漢磊

台股盤勢分析:

風險意識

在美股四大指數全面大漲下，台北股市早盤上漲 + 34 點開出，隨後在股王大立光的攻高下，指數一度上漲 + 70 點；可惜高檔賣壓持續放大，指數漲多拉回，終場僅小漲 + 3 點作收，收在 10529 點，成交量 1213 億。

『10500 保衛戰』的第一天，台股高檔賣壓明顯開始放大。延續我們昨天的分析… 台股提前站上 10500 點，在籌碼上欠缺『浮額清洗』；因此如果選舉行情要提前開跑… 勢必就是波段買盤提前回流!! 然而就今天盤面的表現來看，吸引到的依舊只是短沖買盤。因此，這裡說選舉行情正式開跑，還是言之過早；明天又是『10500 保衛戰』，我們一樣不過度預期，保持短線的『風險意識』。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6231 系微、6683 雍智科、3083 網龍、3530 晶相光、3338 泰碩、8431 匯鑽科、6510 精測、3661 世芯 KY、6542 隆中、2313 華通… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、1339 昭輝、2327 國巨、8936 元太、1736 喬山、2612 中航… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。