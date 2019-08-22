【運達投顧】這一段做多成為贏家後，又該如何安全下庄

◆盤勢分析



台股目前時序接近 8 月底，前波的波段股獲利了結後，我們即將再換一組新的策略上場，整個 8 月走的盤勢叫做心理面和消息面，川普針對中國 3 千億的商品徵稅言論，之後又宣布緩徵，讓市場投資人難以進退。而 8 月 6 號大盤測低點來到 10180 後拉出一根紅 K，當時紫東分析師強調，這裡就是最適當的買點。

首先請不要嫌麻煩，請同時搜尋關鍵字: 黃紫東 + 泰碩 + 世芯，利用搜尋引擎可以搜尋 "全部"，也可以特別搜尋 "新聞" 類別，你會看到兩篇很完整的個股進場時點和買進原因，先理解為什麼進場，才談到我們的主題: 怎麼安全下庄。

8/6 號多方的全力大反攻，究竟誰在這個地方扮演買方，是我們這一段做對方向的關鍵分析，後來市場公佈原來是新制勞動基金撥款 150 億，這是技術分析的優勢，會比消息面快上幾拍。而目前大盤攻不上去，紫東分析師也提早一天提醒投資人，要注意的是，是因為幾檔權值股先遇到壓力，再來反推大盤會有壓力，這個是市場在解盤容易搞混的，先有個股才會有大盤，而大盤回檔不是因為系統性風險，是因為個股的短線賣壓，表示長線還是多方結構。

談到實際操作面，整個波段佈局，之前介紹散熱，我們也和投資人公開明示，我們手中的是泰碩 (3338)，這一檔讓我們獲利 26% 入袋。另一個族群是 IC 設計，我們手中的標的是世芯 - KY(3661)、也談到一檔我們長線看好的聚積 (3527)。

短線大盤既然震盪，個股當然可以做減碼的動作，一般有兩種減碼模式，一種是全數持股減碼，一種是擇部份股出清，我們選擇的是擇部份股出清來應對，因為個股走法會很不同，同時獲利了結的資金，將會開始預備另一組波段策略。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。