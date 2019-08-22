〈財報〉半導體廠亞德諾Q3財季營收、獲利雙衰退 但仍超市場預期

亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US) 週三 (21 日) 公布 Q3 財季財報，每股純益 (EPS) 報 1.26 美元，營收則報 14.8 億美元，雖然兩項數據年增率皆出現下滑，但仍高於市場預期，而 Q4 財季之財測，則是合於市場預期。

雅德諾股價江波圖 圖片：Google

Q3 財季關鍵數據

調整後 EPS 從去年同期的 1.51 美元降至 1.26 美元，但高於市場預期的 1.22 美元

營收與去年同期相比下降 5% 至 14.8 億美元，但優於市場預期的 14.5 億美元

B2B 市場收入為 14.8 億美元，年增率下降 3%

下一季度公司預期調整後的 EPS 將落在 1.15 美元至 1.29 美元區間，市場預期為 1.29 美元

下一季度公司預期營收為 14 億美元至 15 億美元區間，市場預期為 14.9 億美元

亞德諾首席執行長 Vincent Roche 表示：「在一個充滿挑戰的總體經濟環境中，我們做得很好，並帶來了強勁的財務業績。」

Vincent Roche 進一步說道：「雖與去年同期相比呈現疲軟，但由於 5G 和電動汽車等新領域的成長，故營收和營業利益率均高於財測指引，此外，我們也透過庫藏股回購和股利發放，共在 Q3 財季向股東返還了超過 3 億美元之現金。」