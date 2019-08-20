創紀錄！特斯拉上海工廠 取得驗收合格證只花3天

昨 (19) 日特斯拉上海超級工廠項目 (一期) 順利取得第一張綜合驗收合格證—動力站房綜合驗收合格證。整個合格證申請流程只花 3 日 (含假日)，創下上海臨港地區新紀錄，突顯出臨港地區為吸引國際大廠進駐，加強行政流程效率。

上海特斯拉從 8 月 16 日下午完成平台申報，到 8 月 19 日完成全部竣工驗收，取得綜合驗收合格證，只有 3 天，而距離簽訂土地出讓合約也只有 10 個月，這充分展現「上海服務、臨港速度」，刷新臨港地區的綜合驗收審核新紀錄。

(圖片: AFP) 特斯拉上海超級工廠

由於特斯拉上海超級工廠全球矚目，上海政府積極展現行政效率，主動前往上海超級工廠一一建立相關驗收窗口，並詳細說明驗收內容要求，力求達到「建好就驗好」的高效率。

同時，臨港地區還實行工程項目的綜合驗收，該系統的一站式驗收，解決過去各項驗收數據不流通、訊信不順暢等問題，大大提升驗收效率，讓企業能明顯感受到臨港綜合驗收改革的成效。

此外，今 (20) 日也是上海自貿試驗區臨港新片區正式上路的日子。該區目標就是要發展離岸貿易，吸引全球國際企業將營運總部設至其中。而離岸貿易最核心的特徵是將訂單流、貨物流和資金流「三流」分離。

例如，一家跨國企業從泰國採買原料，送到越南加工，最後把產品賣到日本，這期間所有物流不經過上海，但是合約訂單、資金收付、航運物流、保險、貿易融資等安排都是透過上海進行。

