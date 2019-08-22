電信服務調查 理想資費每月不超過400元 中華電三大評比居冠

集點平台 UUPON 今 (22) 日發布《電信服務消費調查》，高達半數的消費者表示，包括手機門號行動網路的每個月理想電信資費不超過 400 元，同意支付超過 800 元以上中高資費電信方案者，僅有 10%；而市場五大電信品牌中，中華電信 (2412-TW) 雖「品牌形象」評比表現最佳，「市占率」和「忠誠度」也居冠，但「優惠活動」的吸引力則是亞太電信 (3682-TW) 為消費者首選。

UUPON 此次從全台近 400 萬會員資料進行大數據分析，公布電信品牌消費者評比調查，發現對電信消費者而言，「資費划算」只是基本需求。

而「品牌形象」項目中，市場五大電信品牌以中華電信表現最佳，獲得最多數受訪者肯定，台灣大哥大 (3045-TW)、遠傳電信 (4904-TW) 則是居次。

此外，台灣消費者也相當重視「優惠活動」，在這個調查項目當中，亞太電信受最多數受訪者肯定；台灣之星則以些微之差，拿下第二名，反而電信三雄表現略遜色。

中華電信市占率、忠誠度雙冠

在市占率方面，有近 50% 的消費者都是選擇中華電信，台灣大哥大則是以近 30% 居次。

據國際行動網路測速機構 Opensignal 的報告，中華電信在下載速、影音體驗等都是台灣電信業之冠，在本次 UUPON 調查中獲得印證，近 70% 受訪者肯定中華電信「收訊品質穩定」，高於其他業者平均表現。

而對比另一項「攜碼變心」的調查數據，UUPON 發現中華電信門號使用者忠誠度最高，超過 70% 的受訪者表示不會考慮換電信門號業者。

UUPON 表示，整體來看，台灣電信市場呈現兩極化現象：一派消費者重視「品質優先」，就算不夠划算，也要選擇收訊較好的服務，使中華電信握有絕佳市場優勢；另一派則是「省錢至上」的消費者，使亞太電信強打划算來吸引這一批小資消費族群。