〈5G公開說明會〉電信三雄聚焦三共後 多餘頻段運用方式

NCC 今 (13) 日舉辦「5G 釋照得標者及共用頻率公開說明會」，電信三雄均表示，共頻後多出的頻段，若無法發揮最大效益，後續該如何運作，NCC 對此回應，目前提出共頻及建設義務，是避免網路過度集中在單一業者上，後續頻段將採租用、轉讓、共用等方式，不過仍須經會內審核。

據 NCC 規劃，5G 頻譜得標的共頻原則中，3.5GHz 頻段共用上限為 100MHz、2.8GHz 頻段共用上限為 800 MHz，另外得履行建設義務，3.5GHz 頻段至少建 1000 站基地台，5 年內基地台涵蓋全國人口達 50%；28GHz 頻段至少建 375 站基地台、至多建 3000 站。

台灣大 (3045-TW) 法規處長吳中至認為，若兩家電信業者在 3.5GHz 頻段中，各標到 80M 及 30M，其中一家業者共頻後多出 10M 也難發揮作用，盼剩餘的頻段可出租給其他業者，成為共用情境中的一部分。

中華電 (2412-TW) 法務處副總鍾國強則提出，假設電信商有多出 30M 頻率，後續處理方式，是否增設能轉讓給其他業者、繳回政府或是業者可以自行選擇不使用 30M 等方式

另外，台灣大副總李南玫建議，目前 5G 終端消費應用，背後仰賴電信業者的網路，而目前共頻上限僅 100M，為有效頻譜活化，加上後續還有第 2、3 波競標，盼頻寬上限可放寬。

NCC 對此回應，共頻原則是希望至少有三家網路同時運作，避免發生網路過度集中單一業者，至於詳細的頻段租用、共用或轉讓，仍須經過 NCC 核准才能對外公布。

至於建設義務方面，NCC 表示，規劃建設義務也是為了防範網路過度集中，不過，若基地台涵蓋全國人口達到標準，得標者必須自行建設基地台，若未達涵蓋標準，可與其他業者進行現有基地台共用，且設置共用網路。